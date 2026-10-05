В Подмосковье дали отопление в 86% домов
Отопление подключили уже в 86% многоквартирных домов Московской области. Такие данные привёл на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона в понедельник, 5 октября, министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
Отопительный сезон в Московской области стартовал в этом году 1 октября.
«На сегодняшний день — это данные на 10 утра — запущено отопление в 86% многоквартирных домов Московской области. По сравнению с прошлым годом есть сильная положительная динамика: за первые четыре дня отопительного сезона котельных запущено на 30% больше и многоквартирных домов — почти на 40% больше. То есть работа по модернизации систем теплоснабжения, которую проводили в течение этого года, даёт результат», — сказал Воропанов.Он добавил, что данные о включении оперативно меняются, так как поступают в режиме реального времени с датчиков, установленных на домах и в котельных. Кроме того, процесс запуска отопления проверяют инспекторы областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.