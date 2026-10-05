В Подмосковье дали отопление в 86% домов

05 октября 2026, 13:02

оригинал Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Отопление подключили уже в 86% многоквартирных домов Московской области. Такие данные привёл на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона в понедельник, 5 октября, министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.





Отопительный сезон в Московской области стартовал в этом году 1 октября.





«На сегодняшний день — это данные на 10 утра — запущено отопление в 86% многоквартирных домов Московской области. По сравнению с прошлым годом есть сильная положительная динамика: за первые четыре дня отопительного сезона котельных запущено на 30% больше и многоквартирных домов — почти на 40% больше. То есть работа по модернизации систем теплоснабжения, которую проводили в течение этого года, даёт результат», — сказал Воропанов.