В Подмосковье завершают комплексное благоустройство дворов

05 октября 2026, 13:44

оригинал Фото: медиасток.рф

Комплексное благоустройство 425 дворовых территорий входит в план работ в Московской области на текущий год. В настоящее время программа выполнена на 90%. Об этом доложил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона в понедельник, 5 октября, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.





Комплексное благоустройство включает ремонт пешеходных дорожек, тротуаров и проездов, замену бортовых камней, обустройство парковок, налаживание эффективного водоотведения, озеленение и установку новых лавочек и урн.





«Такой подход к благоустройству дворов позволяет комплексно решить проблемы жителей. На сегодняшний день обновлены 90% вошедших в годовую программу дворов. А полностью работы завершены в округах Раменский, Мытищи и Щёлково», — рассказал Даниленко.