В Реутове обновили десять контейнерных площадок

23 октября 2026, 14:49

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Все запланированные на этот год работы по модернизации мест сбора отходов завершили в округе Реутов. Обновление площадок проходит в Московской области в рамках программы регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.





Главной целью программы является создание удобной для жителей и отвечающей современным требованиям инфраструктуры для сбора и последующего вывоза отходов.



В Реутове привели в порядок десять площадок по следующим адресам:



• улица имени Академика В.Н. Челомея, 9;

• Юбилейный проспект, 9;

• улица Комсомольская, 14;

• улица Котовского, 7;

• улица Транспортная, 31;

• улица Дзержинского, 3;

• улица Калинина, 8;

• улица Комсомольская, 22;

• Юбилейный проспект, 72;

• улица Новая, 14, корпус 3.



При выполнении работ внимание уделили не только самим объектам, но и подъездам к ним: доступ к каждой точке сбора отходов должен быть удобным. Площадки расширили, чтобы при необходимости разместить дополнительные контейнеры и бункеры для крупногабаритных отходов (КГО). На площадках также установили новые конструкции, соответствующие действующим стандартам, и дополнительные баки. Обновление контейнерной инфраструктуры продолжается по всей Московской области.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«За 2024–2025 годы в Подмосковье модернизировали 2 120 площадок. В план на 2026 год включили около тысячи объектов. Значительный объём работ намечен в Люберцах, Солнечногорске, Красногорске, Балашихе, Химках, Ленинском, Мытищах, Подольске, Одинцовском и Раменском», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.