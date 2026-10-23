В Реутове обновили десять контейнерных площадок
Все запланированные на этот год работы по модернизации мест сбора отходов завершили в округе Реутов. Обновление площадок проходит в Московской области в рамках программы регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
Главной целью программы является создание удобной для жителей и отвечающей современным требованиям инфраструктуры для сбора и последующего вывоза отходов.
В Реутове привели в порядок десять площадок по следующим адресам:
• улица имени Академика В.Н. Челомея, 9;
• Юбилейный проспект, 9;
• улица Комсомольская, 14;
• улица Котовского, 7;
• улица Транспортная, 31;
• улица Дзержинского, 3;
• улица Калинина, 8;
• улица Комсомольская, 22;
• Юбилейный проспект, 72;
• улица Новая, 14, корпус 3.
При выполнении работ внимание уделили не только самим объектам, но и подъездам к ним: доступ к каждой точке сбора отходов должен быть удобным. Площадки расширили, чтобы при необходимости разместить дополнительные контейнеры и бункеры для крупногабаритных отходов (КГО). На площадках также установили новые конструкции, соответствующие действующим стандартам, и дополнительные баки. Обновление контейнерной инфраструктуры продолжается по всей Московской области.
«За 2024–2025 годы в Подмосковье модернизировали 2 120 площадок. В план на 2026 год включили около тысячи объектов. Значительный объём работ намечен в Люберцах, Солнечногорске, Красногорске, Балашихе, Химках, Ленинском, Мытищах, Подольске, Одинцовском и Раменском», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.Он добавил, что в 2027–2028 годах регион намерен обновить ещё 2 800 мест сбора отходов. Отдельное направление — использование материалов, полученных при переработке мусора. В этом году из вторичного сырья планируют построить 500 площадок. По словам министра, такие конструкции практичны и отличаются долговечностью.
Модернизация должна помочь сделать сбор отходов более организованным и снизить вероятность переполнения контейнеров. Для этого важно не только устанавливать новые баки, но и обеспечивать площадкам достаточную площадь и удобный подъезд. Работы в Реутове стали частью общей программы по развитию коммунальной инфраструктуры региона.