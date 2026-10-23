Компания-перевозчик «Мострансавто» отметила 100-летний юбилей
Ровно 100 лет исполнилось в этом году подмосковному перевозчику «Мострансавто». Празднование круглой даты состоялось в Доме правительства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Коллектив компании поздравил с юбилеем губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить профессиональный дружный коллектив «Мострансавто», которому исполняется 100 лет. В компании работают более десяти тысяч человек — это водители, механики, ремонтники, администраторы. Вы делаете очень важное дело. Хочу поздравить вас с праздником и пожелать всем здоровья, сил и профессионального роста», — сказал Воробьёв.
Всему коллективу компании объявили благодарность губернатора Московской области за высокий профессионализм и вклад в развитие транспортной отрасли. Кроме того, шести водителям и двум слесарям «Мострансавто» присвоили звание «Заслуженный работник транспорта Московской области».
«Мы собрали очень сильную команду и подошли к 100-летию в том состоянии предприятия, которым, действительно, можно гордиться. И правительство региона нас очень поддерживает», — отметил гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.Он добавил, что для предприятия ежегодно закупают новые автобусы, а студенты областных колледжей проходят в компании практику.