В 11 округах Московской области отремонтировали светофоры
Неисправные светофоры отремонтировали на региональных дорогах в 11 подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте светофоры починили на пересечении Серпуховского шоссе с Заводским проездом в Протвине, на Профессиональной улице в Дмитрове, на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске, на перекрёстке Волоколамского шоссе и улицы Жуковского в Красногорске, на проспекте Мира по Фрязине, на Первомайской улице в Лосино-Петровском и на Пролетарском проспекте в Щёлкове», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры привели в порядок на пересечении Егорьевского шоссе с Капустинской улицей в деревне Осеченки Раменского округа, на улице Куйбышева в посёлке Менделеево под Солнечногорском, на Песковском шоссе в посёлке Радужный округа Коломна и на Железнодорожной улице в посёлке Монино округа Щёлково.