В Сергиево-Посадском округе проверили ход строительства очистных сооружений
Строительство двух комплексов очистных сооружений и системы водоотведения в Сергиево-Посадском округе проверил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Лабыкин вместе с представителями проектного офиса ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Очистные сооружения возводят в рамках госпрограммы по модернизации подмосковной инфраструктуры ЖКХ.
«Всего в этом году в Московской области проведут 96 мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции ключевых инфраструктурных объектов и сетей. Работы продолжатся и во время отопительного сезона. При этом подача коммунальных услуг жителям не остановится — ресурсы будут поступать с других объектов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Делегация посетила, в частности, очистные сооружения в посёлке Птицеград. Они рассчитаны на обработку 40 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Строительство здесь ведётся с опережением графика. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы и начался тестовый приём стоков. Особенностью объекта является технология ультрафиолетового обеззараживания стоков: благодаря этому можно будет сократить использование хлора, что снизит негативное воздействие на природу.
«Запустить очистные сооружения в Птицеграде планируют уже в текущем году. Они будет обслуживать 97 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Второй точкой проверки стали очистные сооружения в посёлке Сватково. Они будут обрабатывать стоки из промышленного парка и близлежащих посёлков. Сейчас на объекте уже сделали монолитную часть усреднительной емкости и выполнили гидроизоляцию, ведется обратная засыпка. Пожарные резервуары полностью смонтированы и продезинфицированы. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.
В завершении визита эксперты осмотрели строительство системы водоотведения. Её общая протяжённость составит свыше 32 километров. В настоящее время рабочие проложили 3 100 метров труб и смонтировали 130 канализационных колодцев. Система будет обслуживать около шести тысяч человек.