В Московской области начались пробные топки

09 сентября 2026, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Финальный этап подготовки к отопительному сезону начался в Подмосковье: в котельных приступили к пробным топкам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Тепло в осенне-зимний период в Московской области обеспечивают около трёх тысяч котельных. За лето там провели плановые ремонты, замену оборудования и профилактические работы.





«Пробные топки являются финальным контрольным рубежом. Мы должны быть уверены, что вся инфраструктура, прошедшая ремонты и модернизацию, готова к полноценной эксплуатации. Наша задача — исключить любые риски перебоев», — отметил глава подмосковного Минэнерго Сергей Воропанов.