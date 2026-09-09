На строящемся въезде в ЖК «Горки Парк» начали армировать подпорные стены
Дорогу к жилому комплексу «Горки Парк» строят в Ленинском округе. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяжённость строящейся дороги составит 2 200 метров.
«Сейчас на объекте заканчивают бетонирование фундамента первой подпорной стены. Параллельно началось армирование самой стены. Всего предусмотрено строительство более 365 метров подпорных стен. На площадке заняты 23 человека, используются две единицы спецтехники», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Дорога будет проходить параллельно трассе А-105. Предусматривается также устройство разворотной петли и заезда деревню Коробово. Завершить работы планируют в 2027 году.