Витражи, скульптуры и артефакты: топ-10 живописных усадеб Подмосковья. Лучшие места с фото и ценами
Усадьбы и заповедники Подмосковья открыты круглый год, осенью можно не только посещать экскурсии и выставки, но и просто гулять по живописным территориям, отдыхать у прудов и рек и наслаждаться красотой природы. «Радио 1» расскажет о подмосковных усадьбах, где можно прогуляться по паркам, посетить экскурсии и устроить себе активный отдых.
Усадьба АрхангельскоеВ архитектурный ансамбль усадьбы входят: Большой дворец с богатым интерьером XIX века, храм-усыпальница Юсуповых, храм Архангела Михаила, малый дворец «Каприз», театр Гонзаги, храм-памятник Екатерине II и памятник Александру Пушкину. Архитектурный ансамбль усадьбы Архангельское часто сравнивают с подмосковным Версалем благодаря красоте усадебного парка. Театр Гонзаги является одним из немногих старинных театров в мире, которые не подвергались поздним реконструкциям.
С 1703 по 1810 годы усадьбой владели представители рода Голицыных. Затем ее приобрел знаменитый коллекционер и князь Николай Юсупов, который намеревался использовать имение для хранения произведений искусства. В разные периоды времени усадьбу посещали видные деятели русской культуры и императоры, начиная с Александра I и заканчивая Николаем II. Визит в усадьбу — это не просто прогулка по парку; здесь проводятся детские программы, квесты, выставки и другие мероприятия.
Стоит отметить, что на сегодняшнйи день Дворец закрыт на реставрацию. Для посещений открыт только парк.
Где: Московская область, городской округ Красногорск, пос. Архангельское.
Телефон: +7 (498) 653-86-60
Сколько стоит: единый билет на посещение парка и экспозиций – 750 рублей (льготный), 1000 рублей (полный), посещение парка – от 250 рублей, выставки – от 300 рублей.
Сайт: https://arhangelskoe.su/
Усадьба АбрамцевоАбрамцево — излюбленное место отдыха русских художников на рубеже 19—20 веков. Среди самых известных владельцев усадьбы были писатель Сергей Аксаков и меценат Савва Мамонтов. Когда был написан «Аленький цветочек», Абрамцево принимало таких гостей, как Гоголь, Тургенев и Тютчев. В 1870 году имение приобрел Мамонтов, и с этого момента в усадьбе начали возводить новые постройки, а также появляться новые именитые посетители.
По эскизам Виктора Васнецова здесь возвели миниатюрную церковь Спаса Нерукотворного и настоящую баню-теремок на курьих ножках по проекту Ивана Ропета. В мастерской, расположенной на территории, трудились известные художники, такие как Репин, Поленов, Коровин, Врубель и Серов, которые часто посещали усадьбу Мамонтова.
На территории усадьбы можно прогуляться по ухоженному парку, рассмотреть здания в «сказочном» стиле и посетить экспозицию в главном доме. Здесь же можно увидеть скамью Врубеля и деревянную избушку, созданную Васнецовым. Ежедневно проводятся платные экскурсии по главному дому и пристройкам, где рассказывают о знаменитых жителях усадьбы и их творчестве.
Примечательно, что дочь Саввы Мамонтова, Вера, и персики, выращенные в оранжерее усадьбы, стали центральными элементами картины Серова «Девочка с персиками».
Где: Сергиево-Посадский г.о., с. Абрамцево, ул. Музейная, д 1
Телефон: +7 (496) 543-24-70
Сколько стоит: вход в парк — 60 ₽, во все здания — от 500 ₽
Сайт: http://www.abramtsevo.net/index.php
Усадьба Вяземы (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина)Большие Вяземы известны прежде всего благодаря биографии Пушкина, однако усадьба принимала и других выдающихся личностей. В XVI веке она служила резиденцией Бориса Годунова. От тех времен сохранилась только белокаменная церковь Преображения, поскольку все остальные постройки были деревянными и не уцелели после разорения поляками и литовцами. После этого усадьба на протяжении 220 лет принадлежала роду Голицыных, у которых бывали такие гости, как Кутузов, Багратион, Гоголь и Толстой.
Пушкин, хотя и не жил в Больших Вяземах, часто посещал местные праздники в церкви, так как проводил лето у своей бабушки Ганнибал в соседнем селе Захарово. Он также бывал в розовом двухэтажном дворце в стиле французского классицизма, который до сих пор сохранился в отличном состоянии.
Все желающие могут посетить Большие Вяземы и Захарово, прогуляться по парку, осмотреть церковь Преображения с её звонницей, заложенную при Борисе Годунове, найти памятный камень, посвященный остановке русской и французской армий в 1812 году, и увидеть небольшой памятник Пушкину. Летом можно воспользоваться лодочной станцией, а зимой — согреться у камина в главном доме.
Где: Одинцовский г.о., с. Большие Вяземы, ул. Институт, д 12
Телефон: +7 (495) 598-24-04
Сколько стоит: вход в парк – 80 рублей, экспозиции – от 200 рублей
Сайт: https://museum-gol.ru/
Музей-заповедник «Горки Ленинские»Вышние Горки сохранили своё великолепие во многом благодаря Ленину, но и до его появления жизнь здесь била ключом: всего в двух шагах от главного дома можно найти древние курганы вятичей. Усадьба известна с XIX века, и за это время её владельцами становились представители знатных фамилий: Трубецкие, Дурасовы, Лопухины, Прокофьевы и многие другие. Среди последних хозяев усадьбы были вдова Саввы Морозова, Зинаида Рейнбот, и Владимир Ленин. При Рейнбот дом был отреставрирован известным архитектором Фёдором Шехтелем.
Экспозиция усадьбы полностью посвящена жизни Ленина в Горках, хотя он прожил здесь всего шесть лет и скончался в 1924 году.
Посетители могут прогуляться по парку, отправиться на конные прогулки, посетить музей крестьянского быта, а также ознакомиться с экспозицией музея заповедника и мемориальным гаражом.
Где: Ленинский г.о., р.п. Горки Ленинские, ул. Центральная, д 1
Телефон: +7 (495) 548-93-09
Сколько стоит: от 150 рублей, есть бесплатные билеты для льготных категорий
Сайт: http://mgorki.ru/
Усадьба ДубровицыУсадьба Дубровицы была основана в XVII веке в стиле барокко боярином Иваном Морозовым. Комплекс включает главный дом, конный двор в псевдоготическом стиле, четыре флигеля и хозяйственные постройки. Главный дом представляет собой трехэтажное здание с балконами, бельведером и крытыми галереями по обеим сторонам. Восточные и западные фасады украшены террасами, а южные и северные стены — галереями.
Церковь Знамения Пресвятой Богородицы — главное украшение усадьбы. Построенная в 1697 году, она привлекает внимание своей уникальной архитектурой. Вместо традиционного купола здание увенчано короной, а вместо фресок стены украшены многочисленными скульптурами. Для посетителей усадьбы проводятся экскурсии, а также предоставляется возможность прогуляться по живописной территории.
Где: г.о. Подольск, поселок Дубровицы
Телефон: +7 (916) 134-80-32
Сколько стоит: бесплатно
Сайт: https://www.dubrovitsy-hram.ru/ekskursii
Усадьба МарфиноУсадьба Марфино в Подмосковье отличается от других своим уникальным дизайном. Её розовые стены, остроконечные псевдоготические башни и необычная планировка привлекают внимание. В центре усадьбы расположен пруд, вокруг которого сосредоточены все постройки, включая живописный мост с аркой. История усадьбы начинается ещё в XVI веке, когда ею владел воевода Василия Головин, приближённый Ивана Грозного. Позднее она перешла в руки воспитателя Петра I — Голицына. Усадьба пережила войну 1812 года и была реконструирована в 1846 году архитектором Михаилом Быковским, учеником Жилярди.
Центральным элементом ансамбля является главный дом, возвышающийся над окрестностями и видимый из любой точки усадьбы. Здесь можно насладиться видами на главный дом, обойти пруд, подняться на колонную галерею моста, посетить церковь 1701 года, заложенную Голицыным, осмотреть краснокирпичные руины и найти две беседки, сохранившиеся после войны 1812 года.
Марфино впечатлило современников настолько, что его изображения были опубликованы за границей в виде литографий. На территории усадьбы также обитает множество кошек, для которых посетители могут принести угощение.
Официально на территории санаторий, в усадьбу можно попасть, заплатив у ворот санатория
Где: Московская область, городской округ Мытищи, село Марфино
Телефон: +7(495) 540-95-40
Сколько стоит: от 50 рублей
Сайт: https://skkpodmoskovie.ru/sanatoriums/marfino/usadba/
Усадьба МурановоМураново — это живописная усадьба в Подмосковье, известная как одна из самых значимых литературных резиденций. Здесь жил сын Ивана Тютчева, а главный дом усадьбы был возведён по эскизам поэта Евгения Баратынского. В Мураново также проживала семья Фёдора Тютчева, и его сын бережно сохранил рукописи и личные вещи поэта, что сделало усадьбу главным хранилищем его наследия.
Помимо основного дома, на территории усадьбы расположены флигель, кухня, гладильная, кучерская, ледник и домовая церковь Спаса Нерукотворного. Коллекция музея насчитывает свыше 30 тысяч экспонатов, большинство из которых имеют мемориальное значение и принадлежали владельцам усадьбы и их близким.
В Мураново регулярно проводятся фестивали и выставки, а также здесь можно насладиться прогулками по окрестностям и отдыхом на берегу реки.
Где: Московская область, Пушкинский городской округ, деревня Мураново
Телефон: +7 (985) 317-38-98
Сколько стоит: вход – от 50 рублей, экскурсии оплачиваются отдельно
Сайт: https://muranovo-museum.ru/ru/
Усадьба ОстафьевоВ 1807 году князь Андрей Вяземский построил дом в Остафьеве, который позже стал известен как «русский Парнас». До 1815 года над «Историей государства Российского» здесь работал его зять, Николай Карамзин. Усадьба также связана с первым в России женским воздушным путешествием: в 1810 году здесь приземлилась Прасковья Кологривова.
После смерти князя в 1807 году усадьба перешла к его сыну, Петру Вяземскому, который сделал Остафьево центром притяжения для творческой интеллигенции. Здесь бывали Кюхельбекер, Давыдов, Гоголь и Грибоедов. Пушкин, посетивший усадьбу, оставил после себя множество артефактов: кора с березы, где он стоял на дуэли, свеча с панихиды и письма Жуковскому.
Остафьево — это место, где можно увидеть ротонду, горбатый мостик и памятники знаменитым гостям усадьбы. Также здесь можно насладиться природой, которая вдохновляла писателей, полюбоваться прудом и посетить музей.
Существует исторический анекдот о происхождении названия «Остафьево». Говорят, что владелец имения, Петр Вяземский, решил назвать его тем словом, которое первым скажет приехавший в гости Пушкин. По легенде, Пушкин бросил лакею: «Оставь его». Однако на самом деле это название местность носила еще за 500 лет до рождения поэта.
Где: р-н Щербинка, с. Остафьево
Телефон: +7 (495) 867-83-60
Сколько стоит: 100 рублей вход в парк, 350 рублей в музей, с 08:00 до 10:00 вход в парк бесплатный
Сайт: https://www.ostafyevomuseum.ru/
Усадьба СередниковоСередниково — усадьба, связанная с именем великого русского поэта Михаила Лермонтова. В XIX веке её приобрёл Дмитрий Столыпин, брат бабушки поэта. В этом имении Лермонтов проводил летние каникулы и познакомился с Екатериной Сушковой, которой посвятил 11 лирических стихотворений. Парадный дом и первые служебные здания в Середниково построил дворянин Всеволод Всеволжский в 1775 году.
В конце XIX века имение перешло в собственность семьи Фирсановых, которая возвела железнодорожную станцию поблизости. В честь великого поэта Лермонтова на территории усадьбы установили бюст и обелиск. Сегодня здесь можно насладиться конными прогулками, посетить экскурсии и выставки, а также активно провести время и поучаствовать в детских программах.
Где: г.о. Солнечногорск, пос. санатория Мцыри, вл. 1
Телефон: 8 (800) 550-71-17
Сколько стоит: обзорные экскурсии в составе группы – от 500 рублей, стоимость входного билета в парк – 150 рублей.
Сайт: https://serednikovo.su/
Усадьба ШахматовоУсадьбу Шахматово в 1874 году по совету своего друга Д. И. Менделеева купил известный ученый-ботаник и дед Блока — Андрей Бекетов. На протяжении 36 лет поэт приезжал сюда на летние каникулы, а в 1910 году построил новый дом по собственному проекту.
От первоначальных построек осталась только отреставрированная церковь Михаила Архангела в селе Тараканово, где Блок обвенчался с дочерью Менделеева Любовью. Рядом с церковью установлен монумент в честь Блока и Менделеевой. Однако самое ценное в Шахматово — это уютная атмосфера и сад, заложенный Бекетовым. Его жена, в свою очередь, привезла из своей усадьбы Боблово два вяза, которые до сих пор украшают территорию.
За один день можно посетить Шахматово, соседнее Тараканово и Боблово, ознакомиться с экспозицией восстановленного усадебного дома Блока, прогуляться до церкви, где состоялась его свадьба с Менделеевой, насладиться лесными пейзажами, покататься на лошади и поиграть с алабаями.
После революции усадьба пострадала от пожара, и нынешний серый домик был восстановлен только в 2001 году на основе подробных описаний. Некоторые детали, например фигурное окно с витражом, упоминал в стихах и сам Блок: «И серый дом, и в мезонине венецианское окно, цвет стекол — красный, желтый, синий, как будто так и быть должно».
Где: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино
Телефон: +7 (985) 890-88-03
Сколько стоит: вход от 150 рублей
Сайт: https://шахматово.рф/shahmatovo/