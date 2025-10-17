В Подмосковье установили космическую интерактивную инсталляцию

17 октября 2025, 10:35

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Интерактивная инсталляция «Парад планет» появилась на территории квартала «Спутник» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Главной особенностью арт-объекта является способность реагировать на общение жителей друг с другом. Информация поступает из чата, созданного для неформального общения обитателей «Спутника».





«В чат запустили бота на основе нейронной сети: он умеет анализировать активность переписки и оценивать её тональность. Чем активнее жители общаются друг с другом, тем ярче светится арт-объект. А тональность сообщений отражается в цвете планет», — говорится в сообщении.