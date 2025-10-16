Российские космонавты с МКС дали старт турниру Королёвской школьной лиги

16 октября 2025, 19:55

Видео: ВКонтакте @schoolligarf

Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с Международной космической станции (МКС) дали старт большому спортивному турниру Королёвской школьной лиги. Представленное ими видео опубликовало сообщество во ВКонтакте «Единая школьная лига».





Спортивный проект Подмосковья нацелен на привлечение школьников к регулярным занятиям спортом. Концепция Лиги разработана по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.





«Мы – космонавты, хорошо знаем, как важна физическая подготовка и сила характера. Уверены, что предстоящие соревнования не только помогут вам стать сильнее и выносливее, но и научат добиваться высоких результатов и не бояться трудностей на пути к мечте», – сказал Зубрицкий.