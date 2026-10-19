Во Фрязине открыли обновлённую детскую библиотеку

19 октября 2026, 18:12

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Детская библиотека на Центральной улице во Фрязине открылась 16 октября после масштабного обновления. Работы провели в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.