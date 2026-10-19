Во Фрязине открыли обновлённую детскую библиотеку
Детская библиотека на Центральной улице во Фрязине открылась 16 октября после масштабного обновления. Работы провели в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
До модернизации библиотеке требовалось не только обновление интерьера, но и существенное переоснащение. Помещения не были приспособлены для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, а техническая база и мебель устарели. Не хватало отдельных площадок для спокойного чтения, занятий в группах, творческих мастер-классов и интерактивных программ. В обновлении нуждался и книжный фонд.
Концепцию нового пространства связали с космосом. В оформлении использовали синие и голубые оттенки, образы звёздных орбит и космических кораблей. При этом библиотеку спроектировали так, чтобы пространство можно было менять в зависимости от формата события: здесь удобно проводить как занятия и игры, так и встречи для небольших групп или чтение в спокойной обстановке.
Важную роль в обновлённой библиотеке играет интерактивное оборудование. Для детей установили мультимедийный комплекс «Ракета», интерактивный стол и панель, предназначенные для образовательных и игровых программ. Такое оснащение помогает знакомиться с космической тематикой в доступной форме, задавать вопросы и осваивать новую информацию.
Во время ремонта в здании изменили планировку и обозначили функциональные зоны, заменили окна и подоконники, смонтировали современное освещение. Для маломобильных гостей предусмотрели специальный санузел и входной тамбур, обеспечивающий безбарьерный доступ. Библиотеку также оснастили новой оргтехникой для сотрудников, стеллажами, подходящей детям корпусной мебелью и мягкими местами для чтения.
Коллекцию пополнили современной детской литературой. Новые книги помогут юным читателям открывать разные жанры, знакомиться с авторами и постепенно формировать собственный литературный вкус. В сочетании с комфортными зонами и интерактивными занятиями они поддержат интерес к чтению с ранних лет.
После обновления библиотека стала местом не только для выбора книг. Здесь дети смогут общаться, заниматься творчеством, участвовать в групповых программах и учиться работать с информацией. Новое пространство рассчитано на то, чтобы каждый посетитель мог найти занятие по интересам — от чтения и игр до знакомства с наукой и космосом.
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