Готовность детсада в посёлке ВНИИССОК превысила 55%
Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, строят на улице Дружбы в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. В настоящее время готовность объекта составляет более 55%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строительство здания общей площадью свыше 3 200 квадратных метров ведётся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас рабочие возводят внутренние стены и перегородки, занимаются устройством кровли и предчистовой отделкой помещений, а также планировкой прилегающей территории перед благоустройством. На площадке заняты 25 человек, используются три единицы техники», — говорится в сообщении.Сдать новый детсад в эксплуатацию планируют в 2028 году.