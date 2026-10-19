Производитель косметики ELIAN открыл собственный логистический хаб в Дубае
Косметическая компания ELIAN, производство которой расположено в Сергиевом Посаде, запустила логистический комплекс в Дубае. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания планирует укрепить и развить присутствие бренда в странах Ближнего Востока.
«На заводе в Подмосковье ELIAN разрабатывает и производит декоративную косметику под собственными брендами и для заказчиков. Компания наращивает объёмы производства, охватывая не только российский рынок, но и развивая экспортное направление. В этом году она начала работать с дистрибьюторами из Саудовской Аравии и ЮАР. Она также представила свою продукцию на китайской онлайн-платформе Douyin. Собственный хаб в Дубае позволит компании укрепить позиции на Ближнем Востоке», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как пояснили в компании, в октябре запланирован запуск продажи продукции ELIAN в магазинах «Золотое Яблоко» в Объединённых Арабских Эмиратах и Катаре.
Экспортная стратегия компании переходит от отдельных зарубежных поставок к созданию устойчивой международной инфраструктуры с локальными дистрибьюторами, собственным логистическим хабом, присутствием в международном ритейле и тестированием новых каналов электронной коммерции.