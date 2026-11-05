Впервые проведённая в Подмосковье «Ночь в ДК» привлекла более 27 000 участников

05 ноября 2026, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дома культуры 56 округов Московской области 3 и 4 ноября присоединились к первой региональной акции «Ночь в ДК». Она была приурочена ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.