Впервые проведённая в Подмосковье «Ночь в ДК» привлекла более 27 000 участников
Дома культуры 56 округов Московской области 3 и 4 ноября присоединились к первой региональной акции «Ночь в ДК». Она была приурочена ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Концерты, вечеринки, квесты и творческие лаборатории посетили более 27 000 участников.
Так, в мытищинском Дворце культуры «Яуза» устроили вечеринку с виниловыми пластинками. В центре культурного развития «Гармония» Раменского муниципального округа устроили мастер-классы по городецкой росписи и изобразительному искусству, концерт классической музыки с выступлениями творческих коллективов.
Во фрязинском ДК «Исток» концертную программу дополнили командным квестом «Все вместе». Центр национальных культур пригласил посетителей дубненского Дворца культуры «Октябрь» в большой хоровод. В Талдомском филиале Московского губернского колледжа искусств провели «Игровые закрутихи» – программу народных игр и забав. Гости попробовали блюда национальных кухонь народов России.
Многие ДК организовали камерные встречи с живым исполнением. В городском доме культуры «Мир» в Домодедове играли в музыкальное лото, а в реутовском Центре культуры и искусств театральная студия «Век» провела поэтический квартирник.
Дома культуры также представили зрителям кинопрограмму – советскую классику и исторические картины. Среди них были такие фильмы, как «Александр Невский», «Укротительница тигров», «Минин и Пожарский» 1939 года.
Мастер-классы знакомили с приёмами народного творчества. Так, в доме культуры Электрогорска рисовали коня в технике мезенской росписи. Во Дворце культуры «Цементник» в Коломне делали тряпичную куклу «Птица-радость» из лоскутков без иглы и ножниц.
Областная культурная акция «Ночь в ДК» прошла в Подмосковье впервые. Она познакомила жителей с разнообразием возможностей современных домов культуры – пространств для творчества, общения и семейного досуга. Организаторами выступили ДК региона при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья.
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