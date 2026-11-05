В Жуковском снесли два аварийных дома 1957 года постройки
На улице Чапаева в Жуковском ликвидировали два аварийных жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Двухэтажные кирпичные здания, построенные ещё в 1957 году, располагались в окружении жилой застройки. Их общая площадь составляла более 1200 квадратных метров. «Ранее из-за износа строительных конструкций более чем в 77% дома признали аварийными и подлежащими сносу. В рамках муниципальной программы городского округа Жуковский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов 32 квартир. Сейчас они проживают в современной новостройке на улице Гагарина. После расселения строения пустовали», – рассказали в ведомстве.
Через портал «Добродел» от граждан поступали обращения о необходимости ликвидировать старые дома и благоустроить прилегающие территории. Аварийные здания демонтировали, земельные участки расчистили от строительного мусора. Как будут использовать освободившиеся территории, определит администрация.
По данным Мособлархитектуры, на территории городского округа выявили 33 объекта незавершенного строительства. Уже снесено, достроено и приведено в порядок 28 объектов, то есть 85% от общего количества. Работа будет продолжена.