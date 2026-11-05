Сотрудники подмосковной скорой помощи будут носить форму нового дизайна
На Московскую областную станцию скорой помощи поступила новая форма для сотрудников. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Обновлённые комплекты предназначены для медработников выездных бригад, водителей, диспетчеров и старших врачей.
«Сотрудники скорой помощи каждый день работают в непростых условиях, в любую погоду выезжают на вызовы, спасают жизни. Для нас важно обеспечить их не только современным оборудованием, но и удобной форменной одеждой. В этом году мы закупили комплекты новой формы для сотрудников скорой помощи. При её разработке учитывались пожелания самих работников – от цветовых решений до удобства материалов и кроя. Сейчас распределяем комплекты по всем постам и подстанциям», – рассказал Забелин.
У новой формы – обновлённый дизайн, а цветовая гамма зависит от профиля бригады. Для сотрудников реанимационных бригад предусмотрена одежда красного цвета, для общепрофильных – василькового, для водителей – тёмно-синего.
В комплект входят летние и утеплённые брюки, футболка, рубашки с коротким и длинным рукавами, поло, джемпер, жилет, демисезонная и зимняя куртки, шапка.