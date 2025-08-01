Новый скандал в семье Макрона: как французский президент пытается доказать, что его жена — женщина
Президент Франции Эммануэль Макрон подал иск в суд США против американской блогерши, которая обвинила первую леди Франции в том, что она трансгендер*. Скандал, начавшийся как теория заговора в интернете, перерос в международное разбирательство с участием политиков, юристов и элитных парижских клиник. О причинах судебного иска, реакции Елисейского дворца и том, как в дело вмешался Вашингтон, расскажет «Радио 1».
Скандал вокруг первой леди Франции: правда или теория заговора?Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в эпицентре международного скандала, вызванного серией публикаций о его супруге, Брижит Макрон. Американская блогер и журналист Кэндис Оуэнс опубликовала расследование, в котором утверждается, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье и прошла гендерный переход* уже во взрослом возрасте.
Это заявление подогрело старую конспирологическую теорию, которая периодически всплывает в прессе и соцсетях. В центре внимания — отсутствие архивных фото молодой Брижит в роли учительницы и якобы связь с парижской клиникой, специализирующейся на операциях по смене пола*.
Речь идёт о частной клинике в престижном Седьмом округе Парижа, недалеко от Сены. Заведение известно своей конфиденциальностью и высокопрофильными клиентами. Главврач — Патрик Бюи, которого в профессиональной среде называют «королём трансгендерной* хирургии». По неподтверждённой информации, именно здесь могла проходить операции Брижит Макрон.
Иск против журналистки: Макрон идёт на международный уровеньВ ответ на распространяемую информацию президент Франции подал иск в суд штата Делавэр (США). Объём документа — 218 страниц. В иске утверждается, что опубликованные материалы являются «клеветой и сознательной дезинформацией». Чтобы дело получило ход, Макрону пришлось обратиться к американским властям, а также лично к президенту США с просьбой оказать влияние на ситуацию.
По словам юристов, столь серьёзная реакция главы государства — беспрецедентный шаг для Пятой республики и, возможно, попытка спасти подмоченный имидж на международной арене.
Эксперты: проблема глубже, чем кажетсяСпециалист по международным отношениям и вопросам кибербезопасности Марк Жерман считает, что дело выходит далеко за рамки семейной истории.
«На самом деле, коренная проблема — это не президент и его предполагаемая супруга. Вопрос в имидже Франции в мире и на международной арене. На протяжении десятилетий наши политические лидеры ведут себя недостойно и подстраивают правду под себя. Эти судебные процессы — всего лишь отвлекающий маневр, попытка подлатать репутацию, которая уже серьезно запятнана», — отметила она.Ранее французская журналистка Наташа Рей также публиковала материалы на эту тему. Суд Парижа не только оправдал её, но и признал, что её расследование не нарушает закон и не содержит клеветы.
«Апелляционный суд Парижа историческим решением постановил, что Наташа Рей никого не оклеветала и что выводы ее расследования представляют собой юридическую истину. Не было ни лжи, ни клеветы», — заявил адвокат Рей, Франсуа Данглеан.
Обвинения в сторону Брижит МакронВнутри семьи Макронов обстановка, по словам инсайдеров, напряжённая. Первая леди чувствует давление и воспринимает внимание СМИ как травлю. Однако, по мнению политтехнологов, главная цель этого иска — не только защита чести и достоинства, но и попытка перехватить повестку в условиях глобального имиджевого кризиса.
Кроме того, Брижит Макрон обвинили в дискриминации трансгендерных* людей на фоне продолжающихся судебных процессов против журналистов, заявлявших о её якобы мужском прошлом. Об этом говорится в публикации французского издания Libération. Также в публикации отмечается, что те заявления не носили прямого оскорбительного характера, даже если их содержание и не соответствует действительности. При этом авторы указывают: подача иска против американской журналистки Кэндис Оуэнс, распространявшей аналогичные утверждения, могла только усилить интерес к скандалу, а не остановить его.
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