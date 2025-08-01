Новый скандал в семье Макрона: как французский президент пытается доказать, что его жена — женщина

01 августа 2025, 12:40

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон (фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Президент Франции Эммануэль Макрон подал иск в суд США против американской блогерши, которая обвинила первую леди Франции в том, что она трансгендер*. Скандал, начавшийся как теория заговора в интернете, перерос в международное разбирательство с участием политиков, юристов и элитных парижских клиник. О причинах судебного иска, реакции Елисейского дворца и том, как в дело вмешался Вашингтон, расскажет «Радио 1».





Содержание Скандал вокруг первой леди Франции: правда или теория заговора? Иск против журналистки: Макрон идёт на международный уровень Эксперты: проблема глубже, чем кажется Обвинения в сторону Брижит Макрон

Скандал вокруг первой леди Франции: правда или теория заговора?

Иск против журналистки: Макрон идёт на международный уровень

Эксперты: проблема глубже, чем кажется

«На самом деле, коренная проблема — это не президент и его предполагаемая супруга. Вопрос в имидже Франции в мире и на международной арене. На протяжении десятилетий наши политические лидеры ведут себя недостойно и подстраивают правду под себя. Эти судебные процессы — всего лишь отвлекающий маневр, попытка подлатать репутацию, которая уже серьезно запятнана», — отметила она.

«Апелляционный суд Парижа историческим решением постановил, что Наташа Рей никого не оклеветала и что выводы ее расследования представляют собой юридическую истину. Не было ни лжи, ни клеветы», — заявил адвокат Рей, Франсуа Данглеан.

Обвинения в сторону Брижит Макрон