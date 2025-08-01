Азербайджан потребовал от ТАСС извинений за использование топонима «Степанакерт»

01 августа 2025, 11:18

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

МИД Азербайджана выступило с жёсткой критикой в адрес российского информационного агентства ТАСС, обвинив его в искажении азербайджанской топонимики. Поводом для реакции стало использование агентством в одном из материалов названия «Степанакерт» в отношении административного центра Нагорного Карабаха, который Баку официально называет Ханкенди.





Как сообщает «Московский Комсомолец», азербайджанская сторона потребовала от ТАСС официальных извинений и срочной корректировки опубликованного материала. В заявлении МИД Азербайджана подчёркивается, что «использование названий, закреплённых бывшим сепаратистским марионеточным режимом», недопустимо и нарушает территориальную целостность страны.





«ТАСС должен внести соответствующие поправки и прекратить практику искажения азербайджанской топонимики. В противном случае в отношении агентства могут быть приняты меры, касающиеся его деятельности на территории Азербайджана», – цитирует источник BFM.ru.