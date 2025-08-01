Военэксперт рассказал о возрождении нацизма в ФРГ

01 августа 2025, 11:47

Военэксперт Собянин: новый нацизм в Германии будет хуже, чем при Гитлере

Фото: istockphoto / klenger

Нацизм в Германии возрождается в еще более жестокой форме, чем во времена Адольфа Гитлера, заявил военный эксперт Александр Собянин в интервью NEWS.ru. По его мнению, немцы и жители других европейских стран могут проявить особую жестокость в отношении русских в случае конфликта.