Военэксперт рассказал о возрождении нацизма в ФРГ
Нацизм в Германии возрождается в еще более жестокой форме, чем во времена Адольфа Гитлера, заявил военный эксперт Александр Собянин в интервью NEWS.ru. По его мнению, немцы и жители других европейских стран могут проявить особую жестокость в отношении русских в случае конфликта.
Собянин считает, что новый европейский поход на восток под руководством Германии и Франции будет значительно более беспощадным. В прошлом немцы объявляли врагами советский народ, убивая евреев и коммунистов. Сегодня же врагами становятся все люди, проживающие в России, независимо от их национальности или идеологии — русские, белорусы, украинцы, кавказцы и жители Средней Азии.
Эксперт также отметил, что истребление будет происходить по территориальному принципу, как будто речь идет о «диких варварах», которые якобы незаконно владеют природными богатствами. По его словам, для оправдания таких действий будут использованы изощренные формулировки: концлагеря могут быть названы временными гуманитарными центрами, а дети-сироты, оставшиеся после войны, попадут в специальные учреждения под контролем недобросовестных людей.
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