Политолог назвал страшные последствия для РФ в случае ядерной войны Ирана и Израиля
Политолог Светов: война Ирана и Израиля приведет к радиоактивному заражению
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь реальное значение. Напомним, что новое обострение конфликта на Ближнем Востоке наблюдается с 13 июня. Израиль обвинил Иран в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата, и начал против него военную операцию.
Политолог, публицист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения радиационной опасности то, что происходит, очень страшно, и существует реальная глобальная угроза.
«Есть опасность того, что будут радиоактивные выбросы, и повторится что-то похожее на Чернобыль. Я в данном случае не хочу говорить «те правы, те неправы». Это длительная история, в которой все запутано. Но и Соединенные Штаты ведут себя безответственно, поддержав атаки на Иран», — сказал он.
По его словам, Россия не выступит посредником в этом конфликте, поэтому лучше принять роль наблюдателя.
«Учитывая непредсказуемость господина Трампа и то, что он требует полной капитуляции от Ирана, говорит о том, что США готовы ввязаться в этой войну. Хотя Трамп клялся и божился, что в его президентство войн не будет», — прокомментировал эксперт.
Говоря о последствиях конфликта для России Светов отметил соседство с Ираном по Каспийскому морю и подписанный договор о взаимодействии и сотрудничестве.
«Если полыхнет весь Ближний Восток, то нужно быть готовым к потоку беженцев, к облакам радиоактивного заражения, ко многому другому, чего мы все не хотим», — заключил политолог.