Политолог назвал страшные последствия для РФ в случае ядерной войны Ирана и Израиля

18 июня 2025, 15:45

Политолог Светов: война Ирана и Израиля приведет к радиоактивному заражению

Фото: iStock/Zeferli

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь реальное значение. Напомним, что новое обострение конфликта на Ближнем Востоке наблюдается с 13 июня. Израиль обвинил Иран в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата, и начал против него военную операцию.





Политолог, публицист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что с точки зрения радиационной опасности то, что происходит, очень страшно, и существует реальная глобальная угроза.





«Есть опасность того, что будут радиоактивные выбросы, и повторится что-то похожее на Чернобыль. Я в данном случае не хочу говорить «те правы, те неправы». Это длительная история, в которой все запутано. Но и Соединенные Штаты ведут себя безответственно, поддержав атаки на Иран», — сказал он.

«Учитывая непредсказуемость господина Трампа и то, что он требует полной капитуляции от Ирана, говорит о том, что США готовы ввязаться в этой войну. Хотя Трамп клялся и божился, что в его президентство войн не будет», — прокомментировал эксперт.

«Если полыхнет весь Ближний Восток, то нужно быть готовым к потоку беженцев, к облакам радиоактивного заражения, ко многому другому, чего мы все не хотим», — заключил политолог.