МИД России заявил о ядерной угрозе

18 июня 2025, 08:43

МИД РФ: ядерная угроза на Ближнем Востоке является не гипотетической

Фото: iStock/Gerasimov174

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем не только ведет к эскалации напряженности в регионе, но и создает серьезные угрозы для мировой безопасности. В эфире радио Sputnik она отметила, что удары, наносящиеся по ядерным объектам в Иране, представляют собой прямую угрозу как для региона, так и для всего мира.





Захарова подчеркнула, что Иран имеет право на развитие атомной энергетики и наличие ядерных объектов, и любые атаки на такие объекты являются глобальной угрозой.





«Ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение», — добавила она, подчеркивая, что речь идет не о гипотетических сценариях, а о практических последствиях.