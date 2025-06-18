МИД России заявил о ядерной угрозе
МИД РФ: ядерная угроза на Ближнем Востоке является не гипотетической
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем не только ведет к эскалации напряженности в регионе, но и создает серьезные угрозы для мировой безопасности. В эфире радио Sputnik она отметила, что удары, наносящиеся по ядерным объектам в Иране, представляют собой прямую угрозу как для региона, так и для всего мира.
Захарова подчеркнула, что Иран имеет право на развитие атомной энергетики и наличие ядерных объектов, и любые атаки на такие объекты являются глобальной угрозой.
«Ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение», — добавила она, подчеркивая, что речь идет не о гипотетических сценариях, а о практических последствиях.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в осуществлении секретной военно-ядерной программы, которая якобы достигла критической стадии. В результате воздушных бомбардировок и диверсионных рейдов были атакованы атомные объекты, военные командования, известные физики-ядерщики, авиабазы, системы ПВО и ракеты «земля-земля».
Иран, отвергающий наличие военной составляющей в своем атомном проекте, отвечает ракетными ударами и запуском ударных беспилотников, нацеливаясь на военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон наблюдается увеличение попаданий в жилые здания и число жертв среди гражданского населения.