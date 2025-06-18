«Страшная фраза»: Захарова высказалась об оценке Мерца действиям Израиля

18 июня 2025, 15:24

Захарова назвала страшной фразу Мерца о конфликте на Ближнем Востоке

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о раздоре на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале Захарова назвала высказывания немецкого политика «страшными».





Захарову шокировали одобрительные оценки Мерца в отношении действий Израиля против Ирана. Женщина ответила на его высказывания о том, что Израиль делает за Запад «грязную работу» в конфликте с Ираном.

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — написала Мария.