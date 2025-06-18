«Страшная фраза»: Захарова высказалась об оценке Мерца действиям Израиля
Захарова назвала страшной фразу Мерца о конфликте на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о раздоре на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале Захарова назвала высказывания немецкого политика «страшными».
Захарову шокировали одобрительные оценки Мерца в отношении действий Израиля против Ирана. Женщина ответила на его высказывания о том, что Израиль делает за Запад «грязную работу» в конфликте с Ираном.
«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить», — написала Мария.Захарова отметила, что дед немецкого канцлера Йозеф Пауль Совиньи был бургомистром при Гитлере, а его отец сражался против красноармейцев в составе вермахта. Кроме того, представитель МИД добавила, что Российская Федерация в настоящее время продолжает ту работу, которую начали в своё время антифашисты.