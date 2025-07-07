Пенсионер насиловал жену вместе с мужчинами с сайтов знакомств, подсыпая ей наркотики. Женщина узнала о происходящем спустя 10 лет

07 июля 2025, 14:33

Фото: iStock/TatyanaGl

История Жизель Пелико, 72-летней француженки, шокирует и заставляет задуматься о том, как далеко может зайти предательство. На протяжении почти десяти лет ее муж, Доминик Пелико, накачивал ее транквилизаторами и приглашал незнакомых мужчин, которых находил на сайте знакомств, для удовлетворения своих извращенных желаний. Жизель не подозревала о происходящем, находясь в бессознательном состоянии под воздействием препаратов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Случайное раскрытие преступления Ужасные откровения Система насилия Ложь и манипуляции Протест против насилия

Случайное раскрытие преступления

Фото: iStock/Hartmut Kosig



Ужасные откровения

«Офицер спросил меня о моей сексуальной жизни. Я сказала, что никогда не меняла партнера и не пробовала секс втроем, я однолюб. Мне было невыносимо думать о прикосновениях чьих-то рук кроме рук моего мужа. Через час полицейский сказал, что покажет мне кое-что, и открыл одну фотографию в той папке. Я не узнала ни мужчину, ни женщину на ней. Тогда он поинтересовался, мои ли на этом фото кровать и прикроватный столик. Затем он показал мне второе, третье фото, я попросила его прекратить. Это было невыносимо. Я была обездвижена, в своей кровати, и меня насиловал мужчина. Мой мир рассыпался», — рассказала Жизель во время дачи показаний в суде..

Система насилия

Фото: iStock/Петр Ткаченко



Ложь и манипуляции

Протест против насилия