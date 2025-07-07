Пенсионер насиловал жену вместе с мужчинами с сайтов знакомств, подсыпая ей наркотики. Женщина узнала о происходящем спустя 10 лет

Фото: iStock/TatyanaGl

История Жизель Пелико, 72-летней француженки, шокирует и заставляет задуматься о том, как далеко может зайти предательство. На протяжении почти десяти лет ее муж, Доминик Пелико, накачивал ее транквилизаторами и приглашал незнакомых мужчин, которых находил на сайте знакомств, для удовлетворения своих извращенных желаний. Жизель не подозревала о происходящем, находясь в бессознательном состоянии под воздействием препаратов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Случайное раскрытие преступления

В сентябре 2020 года Доминик был арестован за попытку сфотографировать женщин под юбками в супермаркете. После его задержания полиция начала расследование, которое в итоге привело к шокирующим открытиям. На компьютере была найдена папка с тысячами фотографий и видео, на которых его жена подвергалась насилию.

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Ужасные откровения

Когда Жизель узнала правду, что с ней происходило, ее мир рухнул. Полицейские показали ей фотографии, на которых она была без сознания в своей кровати, став жертвой насилия.

«Офицер спросил меня о моей сексуальной жизни. Я сказала, что никогда не меняла партнера и не пробовала секс втроем, я однолюб. Мне было невыносимо думать о прикосновениях чьих-то рук кроме рук моего мужа. Через час полицейский сказал, что покажет мне кое-что, и открыл одну фотографию в той папке. Я не узнала ни мужчину, ни женщину на ней. Тогда он поинтересовался, мои ли на этом фото кровать и прикроватный столик. Затем он показал мне второе, третье фото, я попросила его прекратить. Это было невыносимо. Я была обездвижена, в своей кровати, и меня насиловал мужчина. Мой мир рассыпался», — рассказала Жизель во время дачи показаний в суде..

Система насилия

Расследование показало, что Жизель подверглась насилию со стороны 72 незнакомцев, а ее муж изнасиловал ее около 200 раз. В суде предстал 51 подозреваемый, большинство из которых обвиняются в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Максимальный срок наказания за такие преступления во Франции составляет 20 лет.

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Ложь и манипуляции

Некоторые мужчины, обвиняемые в насилии, утверждают, что Доминик обманом заманил их на секс втроем, уверяя, что его жена притворяется спящей. Это подчеркивает не только степень манипуляции со стороны Доминика, но и тот факт, что многие мужчины готовы верить в ложь ради удовлетворения своих желаний.

Протест против насилия

14 сентября по всей Франции прошли митинги в поддержку Жизель Пелико. Тысячи людей вышли на улицы с лозунгами «Поддержим Жизель», «Жертвы, мы вам верим», «Вместе против сексизма и сексуализированного насилия». Эти акции стали символом борьбы против сексуализированного насилия и призывом к справедливости.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0