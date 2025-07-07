В Томской области 12 человек заболели сальмонеллезом после покупки готовой еды

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В городе Стрежевой Томской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза: инфекция подтвердилась у двенадцати человек. Заражение произошло после употребления готовой пищи, купленной в одном из местных магазинов.



По данным регионального управления Роспотребнадзора, всех заболевших доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Сотрудники ведомства проверили торговую точку, взяв пробы продуктов и сырья, а также смывы с поверхностей оборудования. Кроме того, специалисты осмотрели работников цеха и взяли биоматериалы от заболевших. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Все помещения здания находились неудовлетворительном состоянии.

Лидия Пономарева

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