В Томской области 12 человек заболели сальмонеллезом после покупки готовой еды
В городе Стрежевой Томской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза: инфекция подтвердилась у двенадцати человек. Заражение произошло после употребления готовой пищи, купленной в одном из местных магазинов.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, всех заболевших доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное.
Сотрудники ведомства проверили торговую точку, взяв пробы продуктов и сырья, а также смывы с поверхностей оборудования. Кроме того, специалисты осмотрели работников цеха и взяли биоматериалы от заболевших. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Все помещения здания находились неудовлетворительном состоянии.
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