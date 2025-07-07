В Москве задержана уборщица, обворовавшая несколько квартир
В Москве задержана уборщица, подозреваемая в серии краж из квартир. По данным «Базы», женщину удалось поймать благодаря «спецоперации», организованной одной из пострадавших.
Та заподозрила свою уборщицу Светлану после пропажи денег, банковской карты и брендовых вещей. Наталья установила скрытые камеры и зафиксировала, как Светлана совершает кражу.
После обращения в полицию женщина была задержана. Выяснилось, что жертв может быть больше — уже известно как минимум о пяти пострадавших. Задержанная призналась, что сбывала драгоценности в ломбарды, а брендовые вещи носила сама или отдавала дочери
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