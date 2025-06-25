Съела знакомого, родила и устроилась работать поваром: как сегодня живет 12-летняя каннибалка Валерия Яргина
В 2018 году вся страна была шокирована страшной историей, которая произошла в Ленинградской области. Тогда 22-летний Аркадий Зверев и его несовершеннолетняя подруга, 12-летняя Валерия Яргина, жестоко расправились с 21-летним Александром Поповичем. Позже выяснилось: они не только убили молодого человека, но и съели его. Спустя годы жизнь Валерии изменилась до неузнаваемости. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».
Валерия Яргина сменила имя и начала новую жизнь в Краснодарском краеСегодня Валерии уже почти 19 лет. По информации aif.ru, она живет в Краснодарском крае, в станице Выселки. Недавно девушка сменила имя — теперь она Елизавета. Известно, что за это время Яргина успела выйти замуж, а в прошлом году стала матерью. С отцом ребенка Валерия уже рассталась.
Сейчас она работает поваром, активно ведет социальные сети и, по собственным словам, готовится дать интервью одному из популярных Telegram-каналов — при условии достойного гонорара.
Как произошло убийство Александра Поповича: подробности делаОсенью 2018 года Валерия и Аркадий приехали в Санкт-Петербург. Мать девушки, по данным следствия, в то время занималась проституцией и дочерью практически не интересовалась. В Северной столице молодые люди познакомились с Александром Поповичем в одном из кафе. Парень предложил им пожить у себя в загородном доме.
В ночь с 2 на 3 октября между ними произошел конфликт. По версии следствия, Зверев несколько раз ударил Поповича в шею и туловище, после чего расчленил его тело. Останки нашли на улице Железнодорожной в поселке Новинка. Головы и рук не было. Дом принадлежал матери убитого, а первыми тревогу забили соседи: их насторожил странный дым из трубы. Именно брат Александра первым обнаружил жуткую картину: части тела были разбросаны по дому, голова находилась в печи, а на плите стояла сковорода с кусками мяса.
«Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль одна: только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат», — вспоминал он.
Что говорили подозреваемые: версия Зверева и поведение ЯргинойНа допросах Аркадий заявил, что причиной конфликта стала просьба Александра заплатить за проживание. По его словам, Валерия кричала: «Убей!». Также Зверев утверждал, что девушка сама помещала голову жертвы в микроволновку и участвовала в приготовлении мяса. Позже он рассказал, что оба попробовали останки: Аркадия вырвало, а Валерия призналась, что вкус был «слишком сладким».
Следствие также изучало психологический портрет Валерии. Выяснилось, что до этого случая она проявляла жестокость по отношению к животным: в частности, зверски убила кошку. Также она неоднократно подстрекала Аркадия к насилию над другими людьми, обвиняя их в надругательствах, которые позже не подтвердились.
«У нее просто отсутствовало чувство реальности. Ей никто не объяснил, где грань между аниме, которое она смотрела, как больная, и настоящей жизнью. Ее просто не воспитали», — говорили в окружении девочки.
Как Яргина избежала наказания: чем закончилась историяВ марте 2019 года Аркадий Зверев покончил с собой в СИЗО. Помимо обвинений в убийстве и расчленении, он был обвинен в сексуальных отношениях с 12-летней. Валерия, учитывая её возраст на момент преступления, не понесла уголовного наказания. Она проходила по делу как свидетель. После событий её направили на психиатрическую экспертизу, однако врачи признали её вменяемой.
Дальнейшая судьба Валерии складывалась непросто. После убийства её мать лишили родительских прав, девочка попала в детский дом. Её поведение в школе вызывало панику у родителей одноклассников. Однажды она заявила детям, что «мозги человека вкуснее пиццы». После этого её перевели в спецшколу закрытого типа в станице Переясловской.
Позже она окончила Тимашевский техникум кадровых ресурсов. Став совершеннолетней, Валерия сменила имя, отчество и фамилию, пытаясь стереть своё прошлое.
Попытка забыть прошлое: как Яргина живет сегодняСегодня Елизавета активно пытается строить новую жизнь. В соцсетях она рассказывает о своих переживаниях и трудностях в личной жизни. Недавно она открыто призналась подписчикам, что тяжело переживает развод.
«Я очень устала от своих прошлых отношений, мне не дают покоя. Я не знаю, почему пишу это тут, мне тупо даже рассказать особо некому. А кому бы я ни рассказывала, люди сразу говорили, что это я виновата... Но я старалась сделать для человека многое. Я любила очень сильно, но моё эмоциональное состояние ухудшается с каждым днём, сегодня меня окончательно морально убили, я не знаю, за что», — призналась она.