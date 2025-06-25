Съела знакомого, родила и устроилась работать поваром: как сегодня живет 12-летняя каннибалка Валерия Яргина

25 июня 2025, 12:25

Фото: istockphoto / tiero

В 2018 году вся страна была шокирована страшной историей, которая произошла в Ленинградской области. Тогда 22-летний Аркадий Зверев и его несовершеннолетняя подруга, 12-летняя Валерия Яргина, жестоко расправились с 21-летним Александром Поповичем. Позже выяснилось: они не только убили молодого человека, но и съели его. Спустя годы жизнь Валерии изменилась до неузнаваемости. Где она сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».





Содержание Валерия Яргина сменила имя и начала новую жизнь в Краснодарском крае Как произошло убийство Александра Поповича: подробности дела Что говорили подозреваемые: версия Зверева и поведение Яргиной Как Яргина избежала наказания: чем закончилась история Попытка забыть прошлое: как Яргина живет сегодня

Валерия Яргина сменила имя и начала новую жизнь в Краснодарском крае

Как произошло убийство Александра Поповича: подробности дела

Фото: скриншот из репортажа телеканала Санкт-Петербург

«Я не знал, что это он, и выскочил обратно. У меня паника была. Мысль одна: только бы не он. Позвал соседа, он открыл дверь. Мы с ним и с соседкой вошли и подняли одеяло. Я понял, что это брат», — вспоминал он.

Что говорили подозреваемые: версия Зверева и поведение Яргиной

«У нее просто отсутствовало чувство реальности. Ей никто не объяснил, где грань между аниме, которое она смотрела, как больная, и настоящей жизнью. Ее просто не воспитали», — говорили в окружении девочки.

Как Яргина избежала наказания: чем закончилась история

Попытка забыть прошлое: как Яргина живет сегодня

«Я очень устала от своих прошлых отношений, мне не дают покоя. Я не знаю, почему пишу это тут, мне тупо даже рассказать особо некому. А кому бы я ни рассказывала, люди сразу говорили, что это я виновата... Но я старалась сделать для человека многое. Я любила очень сильно, но моё эмоциональное состояние ухудшается с каждым днём, сегодня меня окончательно морально убили, я не знаю, за что», — призналась она.