На Алтае отец случайно выстрелил в сына из ружья
В Алтайском крае отец случайно прострелил плечо сыну, когда хотел отогнать собаку от дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.
По данным ведомства, житель Бийского района услышал лай и вышел с ружьём на улицу — рядом с его домом часто гуляла большая собака. Он начал перекладывать из руки в руку оружие, и вдруг произошёл выстрел. Пуля попала в плечо сына. Мальчика сразу отвезли в больницу.
Отца потерпевшего признали виновным по статье «Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах» КоАП РФ. Он должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, у мужчины конфисковали ружьё с патронами.
Ранее Московский областной суд приговорил киллера банды «Северские» Андрея Воронина к 24 годам лишения свободы. Воронин признан виновным по статьям о расправе, покушении на жизни и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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