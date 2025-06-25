На Алтае отец случайно выстрелил в сына из ружья

25 июня 2025, 11:57

Лента.ру: На Алтае отец прострелил плечо сыну из-за собаки

Фото: iStock/IndiaUniform

В Алтайском крае отец случайно прострелил плечо сыну, когда хотел отогнать собаку от дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.