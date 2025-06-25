Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка об пол в Шереметьево
Стали известны новые подробности об инциденте в Шереметьево, где мужчина бросил двухлетнего ребенка об пол. По данным Mash, 31-летний гражданин Беларуси перед нападением употребил каирский гашиш и три бутылки виски, что привело к потере контроля над собой.
Мужчина, работавший в Каире, устроил себе «праздник» перед возвращением к семье. На допросе он не смог объяснить мотивы своих действий. Ранее он уже был судим за оборот наркотиков. Мальчик, пострадавший от действий мужчины, находится в тяжелом состоянии. Подмосковный СК ходатайствует об аресте нападавшего.
Напомним, что в аэропорту преступник напал на двухлетнего ребенка, бросив его об пол. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С.
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