Появились подробности о мужчине, бросившем ребенка об пол в Шереметьево

25 июня 2025, 11:28

Мужчина, напавший на ребенка в Шереметьево, является гражданином из Белоруссии

Фото: iStock / Dzurag

Стали известны новые подробности об инциденте в Шереметьево, где мужчина бросил двухлетнего ребенка об пол. По данным Mash, 31-летний гражданин Беларуси перед нападением употребил каирский гашиш и три бутылки виски, что привело к потере контроля над собой.