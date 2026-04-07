Убийство из-за ревности или несчастный случай: как свидание обернулось загадочной гибелью студента? Подробности
25 января 2025 года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия. 19-летний Дмитрий Иванов, который пришел на свидание к своей знакомой на съемную квартиру, выпал с балкона седьмого этажа и разбился насмерть. Официальная версия — несчастный случай, но мать погибшего так не считает. Подробности — в материале «Радио 1».
История выпуска
В студии программы «Малахов» обсуждалось дело, связанное с гибелью 19-летнего Дмитрия Иванова 25 января 2025 года. Молодой человек отправился на свидание к девушке по имени Арюна Иванова, которая сняла квартиру на сутки. В 21 час того же дня парень выпал с балкона седьмого этажа и разбился.
Официальная версия — несчастный случай: молодой человек вышел на балкон, не удержался и упал. Однако мать погибшего, Любовь Лопатина, уверена, что это было убийство, замаскированное под трагическую случайность. Она считает, что в квартире находился кто-то ещё, и мотив мог быть связан с ревностью. По её версии, за дверями квартиры Дмитрия мог ждать ревнивый жених Арюны, Тамир Лхабанов.
Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения. На кадрах также видны скорая помощь, Арюна, сосед и ещё одно неизвестное лицо.
Родственники погибшего потребовали записи с камеры, установленной у входной двери в ту квартиру. Хозяйка долго отказывалась, но через месяц всё же передала файлы. Часть из них, как утверждают родные, была затёрта.
Позиция матери погибшего
Мать погибшего, Любовь Лопатина, настаивает, что сын был порядочным человеком и не имел намерений покончить с собой. По ее словам, на балконе, откуда упал Дмитрий, произошла драка. Этот инцидент подтверждается наличием синяков на лице молодого человека.
Любовь также сообщила, что Тамир Лхабанов, которого подозревают в связи с Арюной Ивановой, в ходе следствия отрицал знакомство с девушкой. Вскоре он уехал в Москву, откуда ушел в армию.
Знакомый погибшего, Дмитрий Суслов, утверждает, что Иванов ушел из жизни из-за комплексов и недовольства собственной внешностью. Он категорически отвергает версию о криминальном характере случившегося. С ним согласна Анастасия Угрюмова, еще одна знакомая покойного.
Любовь Лопатина заявляет, что показания Суслова и Угрюмовой не соответствуют действительности. Кроме того, они не являются близкими друзьями её сына.
Рассказ Арюны Ивановой
В день трагедии Арюна Иванова и Дмитрий Иванов употребляли алкоголь в арендованной квартире. По словам девушки, спустя время Дмитрий начал приставать к Арюне, но она отвергла его домогательства. Затем он вышел на балкон покурить, а Иванова осталась в комнате.
Вскоре она заметила, что Дмитрий сидит на перилах, свесив ноги наружу. Арюна поспешила к нему, чтобы удержать, но не смогла предотвратить падение. Она вызвала скорую помощь и выбежала на улицу, где обнаружила тело Дмитрия.
Арюна утверждает, что в квартире в тот вечер не было третьего человека, а именно Тамира Лхабанова.
Скрытые подробности дела
Журналисты программы «Малахов» смогли расшифровать аудиозапись с камеры видеонаблюдения того вечера. В расшифровке слышно, как Арюна кричала: «Нет, Тимур, пожалуйста, не надо». Она также многократно произносила имя Дмитрия. Кроме того, на записи слышен голос неизвестного, который произносит: «Так давай, я убью его». Личность этого человека установить пока не удалось.
Расследование этого дела продолжается.