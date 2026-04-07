В Петербурге вечеринка с галлюциногенами закончилась резнёй и падением с высоты
В Санкт-Петербурге юноша во время вечеринки получил ножевые ранения в спину и упал с высоты. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
6 апреля в квартире на 12-м этаже дома на Фарфоровской улице компания друзей отмечала день рождения девушки. Там они употребили некоторое количество галлюциногенов. Возлюбленному именинницы показалось, что к ней пристают.
Тогда ревнивец схватил нож и ударил потерпевшего в спину. Тело жертвы позже обнаружили у подъезда дома с повреждениями, характерными для падения с высоты. Очевидцы рассказали, что пострадавшего якобы выбросили из окна участники вечеринки.
В отношении 24-летнего парня, который устроил поножовщину, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
