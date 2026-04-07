Застреливший родителей из «Сайги» житель Таганрога был судим за наркотики
Застреливший родителей из «Сайги» житель Таганрога ранее был осужден за хранение и распространение наркотических веществ. Предположительно, в момент совершения преступления он также мог находиться под воздействием наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В 2023 году 32-летний Варшам стал фигурантом уголовного дела по статье 228 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В 2017 году он вступил в брак, но детей у него не появилось.
Вечером в понедельник, 6 апреля, в Таганроге 32-летний Варшам открыл огонь из карабина «Сайга», убив своих родителей. После совершения преступления он сел в свой автомобиль Kia Sportage и скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы продолжают разыскивать подозреваемого. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
