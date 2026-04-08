Угрожал облить кислотой и оставлял избитую в лесу: как сложилась судьба Валентины Исаевой, которая родила в 11 лет?
Валя (Муслима) Исаева, ставшая матерью в 11 лет, в начале 2000-х оказалась в центре громкого общественного резонанса и стала героиней федеральных ток-шоу. Спустя годы ее судьба сложилась непросто: сегодня 32-летняя женщина воспитывает пятерых детей — дочь Амину и четверых сыновей — и продолжает бороться с последствиями тяжелого прошлого. Подробности ее истории и нынешней жизни — в материале «Радио 1».
Детство Муслимы Исаевой: сиротство и новая семьяМуслима Исаева родилась в ингушской семье, однако родители не смогли обеспечить ей полноценное воспитание. Девочка оказалась в детском доме, где провела ранние годы жизни. В шестилетнем возрасте ее взяла под опеку Антонина Александровна — женщина, которая стала для ребенка единственным близким человеком и защитой.
После оформления опеки Антонина Александровна изменила имя девочки на Валентину и попыталась создать для нее достойные условия. Они поселились в московском районе Капотня. Финансовое положение семьи оставалось сложным, и для дополнительного дохода женщина сдавала одну из комнат в квартире.
Знакомство с Хабибом Патахоновым и ранняя беременностьИменно сдача жилья привела к знакомству, которое впоследствии кардинально изменило жизнь Валентины. В квартиру заселился 18-летний Хабиб Патахонов. Опекун не обратила внимания на то, что между совершеннолетним парнем и 11-летней девочкой складываются опасные отношения. Вскоре Валентина забеременела.
История вызвала широкий общественный резонанс и активно обсуждалась в СМИ. Сегодня подобный случай повлек бы за собой строгое уголовное преследование. Однако в тот период ситуация получила иной правовой исход.
Судебное решение и условия проживанияВ отношении Хабиба Патахонова состоялось судебное разбирательство. Суд назначил ему условное наказание сроком на три года. Кроме того, было введено ограничение: мужчине запретили совместное проживание с Валентиной до достижения ею совершеннолетия.
После рождения дочери Амины это требование соблюдалось лишь формально. Хабиб проживал отдельно, однако регулярно приезжал, помогал по хозяйству и участвовал в уходе за ребенком. Со временем у Валентины родился второй ребенок. Старшая дочь Амина по мере взросления начала помогать матери, беря на себя часть заботы о младших братьях.
Свадьба и медийная известностьПосле достижения Валентиной 18-летнего возраста пара официально зарегистрировала отношения. Свадебное торжество организовал федеральный телеканал, церемония транслировалась в прямом эфире и собрала около 1500 гостей.
История Валентины и Хабиба стала медийным проектом. Участие в телевизионных программах приносило семье существенный доход. Однако за внешним благополучием скрывались постоянные конфликты, напряженные отношения и периодические расставания.
Хабиб не имел стабильного заработка. Основным источником средств оставались пенсия Антонины Александровны и государственные пособия на детей. По словам Валентины, часть этих выплат супруг отправлял своим родственникам, проживавшим в Таджикистане.
Ситуация резко ухудшилась после смерти Антонины Александровны, которая скончалась от онкологического заболевания. Потеря основного финансового источника привела к серьезным материальным трудностям. После получения российского гражданства Хабиб начал брать кредиты, что усугубило положение семьи и привело к накоплению долговых обязательств.
Уход мужа и обострение кризисаВ 2022 году Хабиб заявил о намерении изменить ситуацию и уехал на заработки. Он обещал оказывать финансовую поддержку семье и оставил банковскую карту, на которую должны были поступать выплаты.
Однако уже после первого перевода доступ к карте оказался заблокирован. В итоге мать уже четверых детей оказалась без всего. По словам Валентины, супруг сделал это сознательно, заявив, что она должна самостоятельно обеспечивать себя и детей. При этом он знал о том, что женщина была вынуждена оставить работу ради ухода за детьми.
«Он сказал, что сделал это специально: '"Нечего тебе на моей шее сидеть, иди работай". Хотя Хабиб знал, что мне пришлось уволиться, чтобы сидеть с детьми, когда он уехал работать. До этого я работала в столовой на заводе. Но Амина пошла подрабатывать в МФЦ, с детьми сидеть было некому. Я снова осталась одна, приходится вот выкручиваться теперь», — рассказывала Валя в 2022 году.
Домашнее насилие и разводВалентина неоднократно заявляла о физическом насилии со стороны супруга. По ее словам, между ними регулярно происходили конфликты, которые сопровождались агрессией.
«После смерти бабушки у нас с Аминой были доверительные отношения — мы чувствовали, что остались одни. Дочь меня защищала, заступалась за меня. Не позволяла никому говорить про меня что-то обидное. С Хабибом я до последнего оставалась, потому что хотела сохранить брак ради детей», — говорила женщина.Решение о разводе она приняла после разговора с женщиной, которая убедила ее в недопустимости терпеть унижения. Развод с Хабибом официально состоялся весной 2023 года, несмотря на его попытки препятствовать процессу. По словам Валентины, бывший супруг покинул страну и, предположительно, проживает либо в США, либо в Таджикистане, где создал новую семью. С детьми от первого брака общается крайне редко.
По ее словам, супруг неоднократно избивал ее, даже в присутствии дочери. Она вспоминала случаи, когда он угрожал ей физической расправой, в том числе с использованием кислоты. Женщина также рассказывала о ситуациях, когда муж вывозил ее в лес, оставлял без одежды и уезжал, после чего ей приходилось самостоятельно возвращаться домой в избитом состоянии.
«Он просто меня приревновал. В последнее время дочь просила, чтобы я развелась. Он не отдавал себе отчет в том, что делает. Говорил, мол, попробуй выйти из дома, я тебя кислотой оболью. В таком страхе я жила 18 лет. Меня били за то, что я вышла с работы на час раньше», — вспоминала Валя.Женщина признается, что страх перед бывшим мужем сохраняется до сих пор.
«Во мне до сих пор сидит страх, что он придет и изобьет меня. Хабиб сейчас помогает мне со старшими мальчиками — они живут в Таджикистане с его родственниками. Такой уговор у нас был», — делилась Валентина.
Новые отношения и рождение пятого ребенкаПосле разрыва с супругом в жизни Валентины появился мужчина по имени Ислам. Знакомство произошло на улице, когда женщина находилась с детьми. Он начал помогать ей, наладил контакт с сыновьями и вскоре стал частью семьи.
От этих отношений у Валентины родился пятый ребенок — сын Усман. Однако и этот союз оказался непрочным: мужчина ушел, а женщина вновь осталась одна с детьми.
Сегодня Валентина не имеет возможности выйти на работу, так как младший ребенок требует постоянного ухода. При этом она занимается оформлением необходимых документов, чтобы в дальнейшем вернуться к трудовой деятельности.
Также она делится планами на будущее. В частности, она намерена в 2026 году пройти обучение в автошколе.
Конфликт с дочерьюС дочерью Аминой Валентина не общается. Причиной конфликта стало поведение девушки, которое она считает неподобающим. В частности, речь идет о публикации откровенных фотографий в социальных сетях.
Амина, которой уже 21 год, ведет самостоятельную жизнь и работает. При этом Валентина не спешит делать первый шаг к примирению.
«Она выставляла в соцсеть фото в непристойном виде. Для меня и для Хабиба это был очень сильный удар. Потому что если бы кто-то это увидел, то было бы страшно. У меня и так репутация не очень… Даже Хабиб мне говорил, мол, какая мать, такая дочь. Я ему отвечала: "Дочь не только моя, дочь и твоя. Ну что она в детстве видела? Нашу постоянную ругань, что ты меня бьешь"», — призналась Исаева.
Общественная реакцияПользователи Сети бурно обсуждают историю Вали, и их мнения разделились. Одни обвиняют её в инфантильности и безответственности. Они недоумевают, зачем рожать столько детей, не имея стабильности, и упрекают Валю в том, что она до сих пор ведет себя как незрелый подросток, потеряв связь со старшей дочерью.
Другие, напротив, сочувствуют героине. Их удивляет, что при отсутствии образования Валя сохранила грамотную речь и рассудительность. Эти люди жалеют её из-за «украденного детства» и искренне желают ей женского счастья. Они верят, что Амина проявит мудрость и в итоге помирится с матерью.