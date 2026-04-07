«Дна не чувствовал»: Под Новосибирском маленький ребёнок провалился в яму с водой

07 апреля 2026, 15:06

В Тогучине шестилетний мальчик провалился в яму с водой и едва не утонул

В Новосибирской области шестилетний мальчик провалился в яму на дороге и едва не утонул. Об этом kp.ru рассказала свидетельница происшествия.





Инцидент случился 3 апреля в Тогучине. Женщина по имени Наталья стала очевидицей того, как ребёнок ушёл под воду в двухметровую яму с талой водой на улице Чайковского. По словам сибирячки, мальчик шёл по краю дороги, поскользнулся на глине и погрузился в воду по грудь, но успел схватиться за палку и выбраться.

«Он сказал, что дна не почувствовал. Всё произошло очень быстро», — уточнила Наталья.