Беременность при помощи ЭКО и истерика на проекте «Новые звёзды в Африке»: жизнь звезды Comedy Woman Елены Борщевой. Кем оказался ее отец?
11 апреля Елене Борщевой исполняется 45 лет. Зрители знают её как яркую комедийную актрису, телеведущую, участницу КВН и шоу Comedy Woman. «Радио 1» расскажет, что известно о ее карьере, семье и творческом пути.
Биография Елены Борщевой: детство и происхождениеЕлена появилась на свет 11 апреля 1981 года в Нальчике. Её мать, Татьяна Борщева, тогда училась в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а отец, Хулио Санта-Мария Герра, приехал из Панамы учиться в РУДН.
Их история любви закончилась еще до рождения дочери — он вернулся на родину, а Татьяна в Нальчик. Позже мама Елены повторно вышла замуж, в семье родилась ещё одна дочь.
Семья жила скромно. Детство Елены было непростым: буллинг, насмешки, даже побои — всё это оставило свой след.
«Девочка в школе меня сильно толкнула. Я ударилась головой об парту и потеряла сознание. Переживала, конечно. Пыталась защититься как раз с помощью юмора, шуток. Думала, что докажу все», — рассказывала артистка в программе «Однажды» на НТВ.О том, кто её биологический отец, Борщева узнала только в 10 лет. В 18 она начала его поиски через посольство Панамы и спустя десятилетие всё-таки встретилась с ним в Нидерландах, где он защищал диссертацию.
«За все эти годы, а прошло уже 20 с лишним лет, мы встречались раза три-четыре, по две недели или месяцу. Первый раз увиделись в Голландии, когда я полетела знакомиться. Он оплатил перелет до Амстердама, где в те годы жил, получал докторскую степень. Папа — автор нескольких книг по менеджменту в сельском хозяйстве. Отец еще помнит русский, все понимает, но говорим мы все же по-испански», — делилась Борщева.
КВН и начало юмористического путиВ 1998 году Елена поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет на факультет английского и испанского языков. В 2003 году окончила его с красным дипломом. По плану она собиралась устроиться работать на круизный лайнер, но судьба приготовила другой маршрут.
С раннего возраста у Елены был талант к юмору, но серьёзно связывать с этим жизнь она не собиралась. Всё изменилось в университете: её творческая натура взяла верх, и она влилась в мир КВН. Сначала была команда «Братцы Бернардаццы», затем — «Сборная Пятигорска», с которой началась настоящая популярность.
Команда гастролировала по России, СНГ и даже США. В 2006 году они выиграли Летний кубок КВН, после чего прекратили участие в Высшей лиге.
Несмотря на успех, Елена нуждалась в стабильной работе: она устроилась менеджером по внешнеэкономическим связям в иностранную компанию, где часто выступала переводчиком.
Елена Борщева в Comedy WomanВ 2008 году Борщеву пригласили в Comedy Woman. На экране казалось, что она отлично вписалась в коллектив. Но в 2012 году, когда закончился контракт, она покинула проект.
Позже актриса призналась: гонорары были далеки от звёздных, и порой денег не хватало даже на няню. Кроме того, договор запрещал участие в сторонних проектах, что ограничивало её профессиональную свободу.
Личная жизнь Елены Борщевой: две свадьбы и попытки забеременетьКВН стал для Елены не только стартом в профессии, но и местом встречи с будущим мужем. В 2004 году бывший кавээнщик и фитнес-тренер Валерий Юшкевич приехал поболеть за свою команду и увидел на сцене высокую харизматичную брюнетку из «Сборной Пятигорска». Он уже знал её по телевизионным играм.
«На сцене началась феерия: мы с золотыми медалями, с цветами, зрители повскакивали с мест, давай нас обнимать, поздравлять. Валера тоже ко мне подошел. Общение продолжилось за кулисами, мы о чем-то поговорили, и он позвал меня на свидание», — сказала Елена.После концерта они встретились снова, между ними завязалась долгая переписка — Юшкевич тогда работал в Уренгое, а Елена ездила по гастролям. Всё изменилось в канун Нового года: Валерий попал в серьёзное ДТП с черепно-мозговой травмой. Врачи не давали гарантий, и Елена всерьёз испугалась за него. К счастью, всё обошлось шрамом.
После этого отношения вышли на новый уровень. В 2005 году пара сыграла две свадьбы — в Белоруссии и в России. В 2007-м родилась их дочь Марта. Второй ребёнок, малышка Ума, появился на свет спустя несколько лет и четыре попытки ЭКО.
Актриса не скрывает: в браке бывает всякое. Они с Валерием могут и поругаться, и приревновать друг друга — но это, по её словам, «здоровая ревность».
«Мы ругаемся из-за бытовых вопросов, и это случается довольно часто, через день. Но мы умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем. В начале наших отношений была ситуация, когда мы с Валерой сильно поругались и долго не разговаривали. И я поняла, что это не мой вариант — находиться рядом с человеком и не общаться с ним», — рассказала актриса в беседе с «Леди Mail.ru».
Новые горизонты: музыка, кино и актёрская школаВ последние годы Елена начала осваивать новые творческие направления. Под псевдонимом LENA BOKOTA она записала девять сольных треков.
Кроме того, Борщева активно снимается в кино и работает ведущей мероприятий. В 2023 году она появилась в фильме «Новогодний ол инклюзив». Также актриса открыла собственную школу актёрского мастерства и запустила курс «Proявляйся! Как рассказать о себе уверенно!». В нём Елена помогает людям побороть страхи, раскрыть харизму и даже увеличить доход.
ТВ-шоу и громкий уход с «Новых звёзд в Африке»Телевидение по-прежнему помогает Борщевой напоминать о себе зрителям. Она участвовала в шоу «Форт Боярд», «Фактор страха», «Полный блэкаут», а в 2023 году — в проекте «Новые звёзды в Африке». Там случился эмоциональный срыв: Елена покинула шоу, расплакавшись и эмоционально высказываясь в адрес участников.
Позже она заявила, что испытания в шоу были несправедливы: не учитывались весовые категории участников и другие важные нюансы, что, по её мнению, и привело к перенапряжению.
Елена Борщева сегодняОсенью 2025 года Елена Борщева отправилась в пермскую тайгу на съемки нового сезона шоу «Выживалити». Площадкой для проекта стал заброшенный пионерлагерь, где звездам пришлось бороться за приз в 10 миллионов рублей, преодолевая суровый климат, бытовые лишения и опасные испытания.
Проект стартовал в эфире канала «Пятница!» в феврале 2026-го. К этому моменту артистка уже успела восстановить силы в экзотическом путешествии по Китаю вместе с дочерьми. Кроме того, Елена подготовила новую сольную стендап-программу, премьера которой состоялась 13 февраля.