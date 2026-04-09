09 апреля 2026, 13:24

РИА Новости: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В центре Москвы, в районе Арбат, выставили на продажу квартиру в ЖК «Филипповский», которая, по данным источника РИА Недвижимость на рынке элитной недвижимости, может принадлежать певице Алле Пугачевой. Стоимость лота составляет пять миллионов долларов или 400 миллионов рублей.





Согласно информации из закрытых риелторских чатов, площадь объекта — 300 квадратных метров. В сделку также включили два машино-места. В объявлении уточняется, что квартира располагается на высоком этаже и открывает хорошие видовые характеристики.



Риелтор, чьи контакты указали в сообщении, не стала подтверждать принадлежность жилья Пугачевой и отказалась от общения с журналистом. Главный аналитик «Циана» Алексей Попов назвал ЖК «Филипповский» хорошим для своего времени домом с интересной архитектурой и удобной локацией в тихом центре. При этом он отметил, что планировка и обстановка в аналогичных лотах устарели на 10-15 лет, а на профессиональных фото квартиры выглядят темноватыми из-за глубоких комнат.



Партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская добавила, что дом, несмотря на удачное расположение, считается «уставшим», так как построили его в 2000-х годах. Переулки Арбата, по ее словам, сложные с точки зрения логистики. Она допустила, что благодаря видовым характеристикам и «бренду» Аллы Пугачевой квартиру могут продать дороже рынка.



Член правления AREA Майя Павлова сочла цену в 400 миллионов рублей обоснованной, учитывая расположение в историческом центре, где стоимость квадратного метра варьируется от одного до двух миллионов рублей. К преимуществам она отнесла пешую доступность до Кремля (около 20 минут), клубный формат дома (всего 71 квартира), наличие подземного паркинга и высокие потолки около 3,5 метра.



По оценке Павловой, срок продажи подобных объектов класса люкс обычно составляет от одного до полутора лет. Формат закрытой продажи, при котором показы проводятся для ограниченного круга лиц, может сузить воронку покупателей и увеличить срок экспозиции. Меделяновская согласилась с этим, добавив, что сейчас покупатели настороженно относятся к сделкам с медийными персонами, обладающими влиянием.



Вместе с тем Павлова отметила, что проживание собственника за границей не является критическим ограничением. Сделка возможна по генеральной доверенности, что является стандартной практикой.



