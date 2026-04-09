«Все очень боятся»: Певица Юлия Савичева вышла в свет в грязной одежде

Юлия Савичева пришла на «Жара Music Awards» в грязной одежде в знак протеста

Юлия Савичева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

На премии «Жара Music Awards» российская певица Юлия Савичева появилась в испачканной одежде, вызвав оживленную реакцию публики. Кадрами и комментарием артистки поделился StarHit.





39-летняя звезда вышла на красную дорожку в черном кожаном плаще, прозрачном мини-платье, колготках и лакированных сапогах на высокой платформе. Наряд певицы был обильно залитым черной краской. Дополнили образ выразительный макияж с черными тенями и грязные волосы, над которыми поработали стилисты.



Как объяснила экс-участница «Фабрики звезд», ее появление стало перформансом. Иными словами, своеобразным протестом против излишнего глянца на светских мероприятиях.





«Все очень боятся показать себя настоящими. Я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким, какой он есть, и показывал это другим людям», — подчеркнула Савичева.