Была звездой российского ТВ, но бросила всё и уехала: где сейчас Ольга Шелест и чем она занимается?
Когда-то её лицо не сходило с экранов, а харизма и яркие образы заряжали энергией целое поколение. Яркая, дерзкая и неожиданная, Ольга Шелест стала одной из самых запоминающихся ведущих эпохи MTV, но весной 2022 года неожиданно поставила точку в своей телевизионной карьере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Счастливое детство Ольги Шелест
Ольга Владимировна Шелест родилась 23 января 1977 года в Набережных Челнах в простой рабочей семье украинцев. Её отец был механиком на заводе, мама — машинистом башенного крана, но они сумели создать в семье атмосферу творчества и свободы. Родители никогда не навязывали готовых решений, но поддерживали любой искренний интерес дочери. Так в жизни Ольги появились художественная школа, драмкружок, дзюдо, плавание и бесконечные кружки и секции. Однако в обычной школе девочка откровенно скучала, училась не очень и не отличалась примерным поведением. Она обожала смотреть мультфильмы и мечтала их озвучивать, а позже хотела стать дизайнером-модельером. В старших классах Ольга решила стать актрисой кино, и хотя родители отговаривали её, считая профессию непредсказуемой, девушка была твердо настроена. К окончанию школы она взялась за учёбу, чтобы приблизиться к мечте, и окончила её без единой «тройки».
Первые шаги в карьере Ольги Шелест
После школы Ольга Шелест устроилась на местный телеканал, чтобы накопить денег на поступление в московский вуз. Однако, приехав в столицу, она узнала, что прослушивания во ВГИК уже закончились. Не желая терять год, она нашла вуз, где ещё принимали документы, и поступила на факультет тележурналистики в Институт телевидения и радиовещания (ГИТР). Учиться было сложно: на курсе была «золотая молодёжь», а Ольга жила на стипендию и редкие переводы от родителей. Она даже не могла позволить себе междугородние звонки, поэтому отправляла родным открытки. В одной из них она написала: «золотой птенчик оперился и скоро станет жар-птицей». Во время учёбы, на занятиях в «Останкино», произошла случайная, но ключевая встреча: в коридоре она столкнулась с генеральным директором телеканала К-10 Дмитрием Паппе, который вскоре пригласил её на кастинг.
Взлёт на музыкальном Олимпе
Ольга получила должность телеведущей на канале, который вскоре трансформировался в «Муз-ТВ». Ей пришлось быстро вникать в музыкальную индустрию, осваивать подачу и учиться создавать подводки. Она вела программу «Клипомания» в прямом эфире. В то время как коллеги выбирали псевдонимы, Ольга осталась при своём имени, но вскоре её стали называть просто Шелест. Через год, после конфликта с руководством, она ушла с канала, но в 1997 году её взяли на BIZ-TV, где она познакомилась с Туттой Ларсен. Когда в 1998 году открылось российское MTV, Ольга перешла на него. Ей доверили вести программу «Новая атлетика!» об экстремальных видах спорта, которая продержалась в эфире 4 года. Популярность ведущих была колоссальной: виджеи собирали полные клубы в гастрольных турах, а поклонники преследовали их, пытаясь дотронуться или взять автограф, иногда слишком настойчиво. К 2002 году Ольга почувствовала, что переросла молодежный канал, и перешла на более серьезные проекты.
Путь на главных телеканалах каналах: от НТВ до «России-1»
На НТВ Ольга Шелест начала вести программу «Утро». Поклонники тяжело восприняли её уход с MTV и смену имиджа: она перестала красить волосы в яркие цвета и на время снимала пирсинг. Позже к ней в пару пригласили Антона Комолова, и их творческий тандем стал успешным. В 2007 году дуэт перешёл на канал «Звезда», где вёл ток-шоу «Звездный вечер». В 2008 году Ольга участвовала в шоу «Цирк со звездами» на Первом канале и стала его победительницей, но как убеждённая вегетарианка, особенно тяжело перенесла дрессировку зверей и после стала противницей эксплуатации животных в цирке. С 2008 года она в паре с Дмитрием Губерниевым несколько лет комментировала «Евровидение» для российских зрителей. В 2010 году Шелест стала одной из ведущих ток-шоу «Девчата», а в 2013-м — ведущей игры «Пойми меня» на «Карусели». В 2014 году она вернулась на «Муз-ТВ» в шоу «Крокодил» с Тимуром Родригезом. Осенью 2016-го Ольга вошла в жюри шоу «Удивительные люди» на «России-1», а затем стала ведущей проекта «Танцуют все!». Она также вела программы «Пятеро на одного» и «Лучшие друзья» на Disney, а в 2021 году вошла в жюри шоу «Я вижу твой голос». При этом Шелест успешно занималась озвучкой мультфильмов, включая серию «Ледниковый период».
«Смешит меня уже 27 лет»: история любви с Алексем Тишкиным
Со своим будущим мужем, оператором и режиссёром Алексеем Тишкиным, Ольга познакомилась на съёмках ролика для BIZ-TV. Он пришёл на площадку позже и показался ей самоуверенным, но во время работы, когда Ольге по сценарию пришлось есть мороженое на холоде, Алексей проявил простую человеческую заботу: грел её руки в своих и прятал под пальто. С того дня он стал встречать её после работы и провожать домой. Вскоре они стали жить вместе, не оформляя отношения официально. Только в 2013 году, уже после рождения дочери и перед получением американского гражданства для ребёнка, пара зарегистрировала брак в Нью-Йорке. 1 ноября 2013 года у них родилась дочь Муза, а в августе 2015-го — вторая дочь, Айрис. Обе девочки имеют двойное гражданство, так как появились на свет в США. В 2017 году семья поселилась в загородном доме в Одинцовском районе, по соседству с Иваном Ургантом, карьере которого на MTV в начале 2000-х поспособствовала Ольга. В конце августа 2021 года в семье появился щенок породы австралийский хилер. В ноябре 2024 года Ольга и Алексей отпраздновали 27-летие совместной жизни, и телеведущая разместила фото с подписью: «Смешит меня уже 27 лет».
Веганство, образ и скандальное похудение Ольги Шелест
В молодости Ольга Шелест практиковала веганство по этическим соображениям, не приемля убийства животных. Однако после рождения детей она смягчила взгляды и перешла на вегетарианство, включив в рацион яйца и молоко. Она всегда экспериментировала с внешностью: яркие стрижки, окрашивание волос в необычные цвета, иногда оставляя волосы только на макушке. В 2020 году поклонники заметили, что она сильно похудела. При росте 168 см её вес составил около 52 кг. Звезда призналась, что сбросить около 10 кг ей помогла книга диетолога Регины Доктор «Я не люблю сладкое», а также активный образ жизни и уход за детьми.
Заокеанская реальность: тайна переезда Ольги Шелест в США
Весной 2022 года Ольга Шелест неожиданно поставила точку в своей телевизионной карьере, разорвала контракты и улетела в США вместе с мужем и детьми. Инсайдеры сообщали, что переезд связан с конкретным предложением о работе для Алексея Тишкина, от которого было невозможно отказаться. Говорили, что у пары давно была недвижимость в Нью-Йорке – слухи ходили ещё с тех времён, когда Ольга летала в Америку рожать. Сама Шелест не делала официальных заявлений, поэтому было неясно, идёт ли речь о постоянном месте жительства или временном переезде. Семья адаптировалась легко: они часто бывали в США, дочери родились там и свободно говорят на английском. У девочек даже есть собственный YouTube-канал, где они ведут влог и выпустили дебютную песню «Секреты». Алексей много работает, а Ольга ведёт блог на английском и проводит время с дочерьми. Чем она занимается в Америке, кроме семьи, неизвестно. Она не даёт интервью и не делает громких заявлений, просто наслаждаясь жизнью.