Развод с Яглычем, роман со Слепаковым* и съемки с Хью Джекманом: как живет актриса Светлана Ходченкова и что ее связывает с Зеленским?

Светлана Ходченкова (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Светлана Ходченкова — одна из самых узнаваемых и востребованных российских актрис театра, кино и телевидения. После роли Веры в фильме «Благословите женщину» ее карьера стремительно пошла вверх: зрители шутили, что без Ходченковой не обходится практически ни один заметный отечественный проект. Артистке удалось заявить о себе и в Голливуде, где она появилась сразу в нескольких крупных картинах. 21 января актрисе исполняется 43 года. О том, как начиналась её карьера, почему она развелась с Владимиром Яглычем и что связывает с Зеленским, — в материале «Радио 1».





Биография Светланы Ходченковой: детство и семья

«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за свое появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела ее еще до знакомства. Всю беременность мама только и слышала, что "ребенок не Витин, а нагулянный"», — вспоминала Светлана.

Светлана Ходченкова (фото: Instagram* / svetlana_khodchenkova)

Путь в профессию: от Щуки до «Ники»

«Я была сильно зажата, боялась. Помню, сижу у него в кабинете, и вдруг заходит Александр Балуев. Я из себя "здравствуйте" еле выдавила», — рассказывала актриса.

Голливудские проекты и международный успех

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)

Фильмография Светланы Ходченковой и работа в театре

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)

Личная жизнь Светланы Ходченковой

Знакомство с Владимиром Яглычем и развод

«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — говорил Яглыч.

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)



Отношения с Георгием Петришиным и попытка построить семью

«Мы любим азартные игры. А вообще между нами что-то большее, чем просто страсть к игре. Нечто эфемерное, словами не скажешь», — делилась актриса.

Новый роман и вторая попытка

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)

Слухи о беременности Светланы Ходченковой

«Это неправда. Как только у меня появятся новости для вас, я обязательно поделюсь! Берегите себя и своих близких», — написала Ходченкова в соцсетях.

«Там я играла девушку, которая зарабатывает на жизнь, танцуя стриптиз. Режиссер Алексей Андрианов просил, чтобы я поучилась. И я как-то влюбилась в этот вид спорта», — вспоминала актриса.

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)

Что связывает Светлану Ходченкову и Владимира Зеленского

Светлана Ходченкова (фото: Instagram*** / svetlana_khodchenkova)

Светлана Ходченкова сегодня

