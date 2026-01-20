Развод с Яглычем, роман со Слепаковым* и съемки с Хью Джекманом: как живет актриса Светлана Ходченкова и что ее связывает с Зеленским?
Светлана Ходченкова — одна из самых узнаваемых и востребованных российских актрис театра, кино и телевидения. После роли Веры в фильме «Благословите женщину» ее карьера стремительно пошла вверх: зрители шутили, что без Ходченковой не обходится практически ни один заметный отечественный проект. Артистке удалось заявить о себе и в Голливуде, где она появилась сразу в нескольких крупных картинах. 21 января актрисе исполняется 43 года. О том, как начиналась её карьера, почему она развелась с Владимиром Яглычем и что связывает с Зеленским, — в материале «Радио 1».
Биография Светланы Ходченковой: детство и семьяСветлана Ходченкова появилась на свет 21 января 1983 года в Москве, некоторое время жила в городе Железнодорожном Московской области. Родители расстались вскоре после её рождения. По словам актрисы, отношения с отцом не сложились.
«Биологическому родителю я могу быть благодарна только за свое появление на свет. Мама воспитывала меня одна. Свекровь возненавидела ее еще до знакомства. Всю беременность мама только и слышала, что "ребенок не Витин, а нагулянный"», — вспоминала Светлана.Мать работала где только возможно — маляром, уборщицей, дворником — чтобы обеспечить семью.
В детстве Светлана мечтала не о кино, а о медицине — хотела стать хирургом. Она признавалась, что часами играла в «больницу», заполняла для кукол медкарты и ставила диагнозы. Позднее интерес сменился — в 16 лет она начала сотрудничать с модельным агентством и свой первый гонорар потратила на домашний телефон.
Работа дала возможность поездить по миру — Ходченкова побывала во Франции и Японии, но вскоре ушла из индустрии, так как мир модельного бизнеса разочаровал, потому что «Все оказалось нечестно, грязно, подло и бесчеловечно».
Путь в профессию: от Щуки до «Ники»После школы Ходченкова поступила в экономический вуз, но быстро поняла, что направление не её, бросила учёбу и ушла в Театральное училище имени Бориса Щукина на курс Михаила Борисова, которое окончила в 2005 году. Со второго курса она начала появляться в кино и антрепризных спектаклях.
Дебют в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» принёс ей премию «Ника». Актриса вспоминала, что была крайне зажата и не могла поверить в собственное везение: студентку первого курса утвердили на главную роль у одного из самых известных режиссёров страны.
«Я была сильно зажата, боялась. Помню, сижу у него в кабинете, и вдруг заходит Александр Балуев. Я из себя "здравствуйте" еле выдавила», — рассказывала актриса.После успеха Говорухин вновь позвал Светлану — на этот раз в фильм «Не хлебом единым». Популярность актрисы стремительно росла, а ещё одним заметным проектом стал «Нулевой километр», а позже — роли в комедиях, включая трилогию «Любовь в большом городе».
Голливудские проекты и международный успехСреди немногих российских артисток, заинтересовавших западную индустрию, была и Ходченкова. Она сыграла в «Шпион, выйди вон!» и в блокбастере «Росомаха: Бессмертный» с Хью Джекманом в главной роли. Её Гадюка запомнилась поклонникам комиксов, а некоторые зрители считали образ более выразительным, чем Женщина-кошка.
Актриса признавалась, что задумывалась о продолжении карьеры в США, но решила остаться в России: не видела вдохновляющих примеров и понимала, что в отечественном кино её путь складывается успешно. Кроме того, работа на иностранном языке давалась непросто.
В 2021 году Netflix объявил о выпуске первого российского оригинального сериала «Анна К» — современной версии «Анны Карениной», где Ходченкова получила главную роль. Съёмки завершили, но весной 2022 года проект заморозили.
Фильмография Светланы Ходченковой и работа в театреС 2010 по 2013 год актриса появилась более чем в десятке популярных российских проектов: «Служебный роман. Наше время», «Пять невест», «Краткий курс счастливой жизни», «Мамы», «Метро», «Мосгаз» и другие.
В следующие десять лет экранный список разросся ещё на несколько десятков картин: «Чемпионы», «Куприн. Яма», «Любовь в большом городе — 3», «Воин», «Кровавая леди Батори», «Викинг», «Довлатов», «Домашний арест», «Северный ветер», «Скажи ей», «На острие», «Мерзлая земля» и др.
Всего в фильмографии Светланы — более ста ролей в кино и сериалах. В 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.
Хотя Ходченкова известна прежде всего кинематографом, она не оставляла театр. Среди её работ — спектакли «История любви», «Госпиталь "Мулен Руж"», «Дед Мороз — мерзавец!» (театр «Ателье»), «Платонов болит» (Театр на Малой Бронной).
Личная жизнь Светланы Ходченковой
Знакомство с Владимиром Яглычем и развод
Со своим будущим супругом Владимиром Яглычем артистка познакомилась в Щукинском училище — он учился на курс старше. Позже обоих утвердили в картину «Тихий московский дворик», где Яглыч сыграл её мужа. Затем актёры работали вместе на «Карусели».
В итоге симпатия переросла в роман и закончилась свадьбой. Брак длился пять лет и внешне выглядел гармоничным, хотя коллеги знали, что в семье бушевали эмоции: супруги часто ссорились.
В марте 2011 года на премьере «Служебного романа. Наше время» артистку увидели с «давним другом Георгием Петришиным». Вскоре стало известно, что ещё в 2010-м Ходченкова и Яглыч развелись.
«Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — говорил Яглыч.
Отношения с Георгием Петришиным и попытка построить семью
После развода в жизни Ходченковой появился бизнесмен Георгий Петришин, с которым она познакомилась в 2009 году в баре после церемонии «Золотой граммофон».
«Мы любим азартные игры. А вообще между нами что-то большее, чем просто страсть к игре. Нечто эфемерное, словами не скажешь», — делилась актриса.Светлана отмечала, что нашла мужчину, с которым ей по-настоящему хорошо. В мае 2015-го бизнесмен сделал предложение прямо на сцене после спектакля Ходченковой — под аплодисменты зала. Актриса согласилась, а друзья ожидали пышной свадьбы
Однако за месяц до торжества пара рассталась. Знакомые говорили, что причиной старая неразрешённая ссора. Позже окружение обсуждало и другие версии: якобы Петришин был ревнив, пытался контролировать избранницу и мало времени уделял ей из-за работы.
Новый роман и вторая попытка
Позднее новым избранником актрисы стал бизнесмен и ортопед Кирилл Маслиев — приятель Петришина. Летом 2016 года пара отдыхала вместе на курорте. Светлана подтверждать отношения не спешила, лишь сообщала, что счастлива.
В начале 2018-го выяснилось, что актриса снова сошлась с Петришиным: они провели праздники на Бали и начали жить вместе. Поговаривали, что бизнесмен вновь сделал предложение. Но уже через полгода стало известно, что они окончательно расстались. В 2021 году Петришин женился на Алесе Кафельниковой.
Слухи о беременности Светланы ХодченковойХодченкова крайне редко делилась подробностями личной жизни, что подогревало слухи. В разные годы её пытались выдать то за беременную, то за невесту, то за девушку очередного заметного мужчины. Особенно активно пресса обсуждала возможное материнство актрисы — впервые в 2015 году, когда на премии она появилась в голубом платье необычного кроя. Ходченкова опровергла догадки и попросила поклонников не распространять домыслы.
«Это неправда. Как только у меня появятся новости для вас, я обязательно поделюсь! Берегите себя и своих близких», — написала Ходченкова в соцсетях.Позднее поговаривали о романе с Семёном Слепаковым*: после премии «Человек года» в 2019 году появились предположения о том, что у артистов роман. Актриса опровергла слухи и пояснила, что вместе со Слепаковым* была ведущей мероприятия, а танцы на пилоне, которыми она занималась ради роли в «Воине», окончательно остановили разговоры о «интересном положении».
«Там я играла девушку, которая зарабатывает на жизнь, танцуя стриптиз. Режиссер Алексей Андрианов просил, чтобы я поучилась. И я как-то влюбилась в этот вид спорта», — вспоминала актриса.Несмотря на успех, красоту и востребованность, подписчики нередко сожалели, что актриса до сих пор не стала мамой. В мае 2024 года Ходченкова отдыхала в Париже. По данным инсайдеров, компанию ей составил бизнесмен Павел Манченко.
Что связывает Светлану Ходченкову и Владимира ЗеленскогоХодченкова и Зеленский неоднократно пересекались на съёмочных площадках — в фильмах «Наполеон и Жозефина», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время» и «Любовь в большом городе». Во время съемок последнего муж Ходченковой Владимир Яглыч ревновал ее к Зеленскому из-за постельной сцены. Однако актриса публично отрицала роман.
Летом 2025 года Ходченкова попала в черный список украинского сайта «Миротворец»**. Поводом для этого стало «сознательное нарушение границы Украины» для того, чтобы проникнуть в Крым, а также участие в «попытках оккупации республики».
Кроме того, в базе «Миротворца»** артистка оказалась за «незаконную коммерческую деятельность в Крыму».