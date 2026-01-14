Похоронила жениха, похудела ради роли и работает диджеем: как сейчас живёт Ксения Лукьянчикова и почему рассталась со звездой «Молодёжки»?
Для Ксении Лукьянчиковой не существует полутонов ни в профессии, ни в личной жизни. Ради роли она изнуряла себя строгой диетой, ради любви — «ныряла в отношения, как в океан», а в работе всегда выкладывалась без остатка. Именно эта крайность, по мнению многих, и сделала её одной из самых востребованных российских актрис своего поколения. Подробнее о её биографии и творческом пути читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья: выбор между музыкой, этикетом и стоматологией
Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге в семье, не связанной с кино. Отец служил в пожарной охране и был постоянно занят работой, а мать преподавала музыку и с детства прививала дочери любовь к искусству. В юности мама Ксении сама мечтала об актёрской карьере, но строгая бабушка запретила ей даже думать об этом — возможно, именно поэтому дочь она всегда поддерживала безоговорочно.
Бабушка же видела внучку успешной и знаменитой настолько, что та могла бы «пойти на приём к английской королеве», и обучала маленькую Ксюшу премудростям этикета, который преподавала в школе. При этом собственные планы Ксении долгое время были весьма приземлёнными: вплоть до четырнадцати лет она искренне хотела стать стоматологом.
С детства Ксения училась в музыкальной школе, занималась вокалом в школе Галины Вишневской, и именно певческую карьеру ей прочили окружающие. Однако всё изменилось, когда в седьмом классе она пришла в театральную студию. Очарование сцены, возможность перевоплощения и проживания чужих судеб захватили её полностью. Она поняла, что хочет не петь, а играть, и отказалась слушать тех, кто говорил, что этим она «ломает себе жизнь».
Характер и ранние испытания Ксении Лукьянчиковой
Сама Ксения позже называла свой характер буйным. В детстве она могла приносить из школы двойки и скрывать их от матери, за что следовало строгое наказание. Спустя годы актриса с благодарностью вспоминала эту строгость, признавая, что только жёсткие рамки могли направить её энергию в нужное русло.
Проблема лишнего веса сопровождала её с детства. Она не раз становилась объектом насмешек сверстников, а попытка поступить в ТЮЗ обернулась унизительным заявлением педагога-хореографа о том, что «жирной корове не место в артистках». Эти слова причиняли боль, но одновременно закаляли характер. Первую серьёзную победу над собой Ксения одержала в четырнадцать лет, похудев за одно лето на 25 килограммов.
Путь в профессию: экстернат, отказы и упорство
Стремление поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства было настолько сильным, что Ксения окончила школу экстерном. Она мечтала попасть на курс к определённому педагогу, но судьба приготовила первое серьёзное испытание: из-за закрытия школы её экзамены за одиннадцатый класс не были зачтены.
Целый год Ксения училась в академии вольным слушателем, надеясь, что с получением аттестата её переведут сразу на второй курс. Однако мест не оказалось. Ей предложили попытать счастья в Москве, но она приняла принципиальное решение поступать заново — с общим потоком, но уже к другому мастеру, Арвиду Зеланду.
Этот выбор оказался судьбоносным. Новый педагог начал ломать сложившиеся актёрские привычки, используя совершенно иные методики. Ксению это не испугало, а, напротив, вдохновило: она познакомилась с разными театральными школами в рамках одной академии, которую успешно окончила в 2015 году. Уже во время учёбы она играла в спектаклях «Король Лир», «Дядя Ваня», «Драма на охоте» и постоянно ходила на кастинги.
«Красная королева»: роль, изменившая всё
Ситуация изменилась благодаря счастливой случайности. Агент Ксении узнала, что продюсеры сериала «Красная королева» ищут актрису, похожую на Регину Збарскую, и велела студентке «пулей лететь на кастинг». По другой версии, режиссёр заметила Лукьянчикову в коридоре театрального вуза, и на неё «сразу же сошло озарение».
Кастинг оказался успешным, но с жёстким условием: за два месяца Ксения должна была сбросить минимум 15 килограммов. И это при том, что она не была слишком полной — просто для образа советской манекенщицы выглядела крупноватой. Диета оказалась изнуряющей: гречка, яблоки, куриная грудка, нервные срывы и истерики. Продюсеры оплачивали массажи, чтобы тело выглядело подтянутым, а мама строго следила за питанием дочери, убрав из дома все калорийные продукты. В итоге Ксения справилась, а её мама за время диеты похудела на 10 килограммов.
Параллельно актриса глубоко погружалась в образ: изучала материалы о Регине Збарской, занималась с педагогом-модельером, осваивала фирменную походку манекенщицы, скрывавшей небольшой дефект ног. Съёмки стали для неё настоящей школой жизни. Особенно тяжёлыми оказались сцены в психиатрической клинике — Ксения настолько вжилась в роль, что боялась оставаться одна и не могла спать без присутствия других актрис.
После выхода сериала, премьера которого состоялась в 2015 году, а в России он был показан весной 2016-го, актрису настигла волна травли. Её критиковали за внешность, подозревали в блате, обсуждали каждую деталь. Она научилась не обращать внимания на слухи, но болезненно переживала, что некоторые друзья отвернулись от неё. Позже Ксения поняла: не каждый, кто называл себя другом, был готов принять её успех.
Карьера Ксении Лукьянчиковой после успеха
«Красная королева» принесла Ксении Лукьянчиковой оглушительную популярность и востребованность. Актёрский состав даже был приглашён на шоу «Вечерний Ургант». Вслед за этим последовали новые проекты: «Осиное гнездо», «Такая работа», «Крылья империи», «Тайны и ложь», «Фантазия белых ночей», «Неразрезанные страницы», «Я подарю тебе рассвет», «Управдомша», «Чужая», «Не в деньгах счастье», «Молчание», «Стюардесса», «Не твоё дело», «Время надежды», «Горько-солёное море любви», «Разрешите обратиться», «Любви не бывает?», «Город тайн», «Тверская. Любой ценой», «Хорошие девочки».
Особым испытанием стали съёмки «Крыльев империи», где Ксения сыграла Ларису Рейснер. Она прошла пробы четырнадцать раз, получила травму из-за гололёда и купалась в ледяных водах Финского залива при двадцатиградусном морозе, подтверждая свою репутацию актрисы, готовой на многое ради достоверности образа.
Личная жизнь Ксении Лукьянчиковой: страсти, потери и слухи
Ксения никогда не считала себя красавицей, но понимала, что нравится мужчинам. Первое разочарование в любви она испытала в 14 лет, услышав твёрдое «нет» от юноши, по которому страдала два года. Позже был роман с молодым человеком из театральной студии, который помог ей похудеть на 25 килограммов, но после преображения он перестал ей нравиться, и она «спокойно отдала его другой».
В институте за Ксенией закрепилась репутация стервы и «девушки лёгкого поведения». Она объясняла это своей влюбчивостью и готовностью идти напролом, не обращая внимания на соперниц. После третьего романа в стенах академии она зареклась заводить отношения в актёрской среде, хотя популярностью у мужчин пользоваться не перестала.
Самой страшной потерей в её жизни стала смерть Дмитрия Семака, сына известного актёра Петра Семака. Их роман начался стремительно: на девятый день знакомства он подарил ей золотое кольцо. После расставания они сошлись вновь, готовились к свадьбе, но весной Дмитрий скоропостижно скончался от сердечного приступа в 25 лет. Ксения тяжело переживала утрату, месяц провела в забытьи и убедила себя, что он стал её ангелом-хранителем. Она до сих пор бережно хранит подаренное им кольцо с надписью «спаси и сохрани».
Иван Жвакин и «несовпадение миров»
После этой трагедии в жизни Ксении появился Иван Жвакин. Они познакомились на съёмках «Красной королевы». Ксения признавалась, что физически ощутила исходящее от него тепло и сама сделала первый шаг. Три года они жили вместе, летали к родственникам, не торопились со свадьбой и казались гармоничной парой.
Однако в 2018 году они расстались. Иван позже говорил о слишком разных характерах и темпераментах: он хотел семью, а Ксения всё больше сосредотачивалась на карьере. Разрыв она переживала тяжело и отказалась от комментариев. С тех пор актриса предпочитает не афишировать личную жизнь, лишь однажды признавшись, что её сердце несвободно и избранник не имеет отношения к кино.
Новые грани: DJ Black Mamba
Сегодня Ксения Лукьянчикова совмещает актёрскую карьеру с работой диджея под псевдонимом Black Mamba. Этот путь она называет воплощением давней мечты, к которой шла 12 лет. Она не училась этому профессионально, но получает одобрительные отзывы и работает над собственным треком, стремясь стать полноценным музыкантом с авторским материалом.
В отличие от Ксении, которая, по её словам, счастлива в личной жизни, Иван Жвакин по-прежнему одинок и живёт с котом.