14 января 2026, 12:36

Ксения Лукьянчикова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Для Ксении Лукьянчиковой не существует полутонов ни в профессии, ни в личной жизни. Ради роли она изнуряла себя строгой диетой, ради любви — «ныряла в отношения, как в океан», а в работе всегда выкладывалась без остатка. Именно эта крайность, по мнению многих, и сделала её одной из самых востребованных российских актрис своего поколения. Подробнее о её биографии и творческом пути читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья: выбор между музыкой, этикетом и стоматологией Характер и ранние испытания Ксении Лукьянчиковой Путь в профессию: экстернат, отказы и упорство «Красная королева»: роль, изменившая всё Карьера Ксении Лукьянчиковой после успеха Личная жизнь Ксении Лукьянчиковой: страсти, потери и слухи Иван Жвакин и «несовпадение миров» Новые грани: DJ Black Mamba

Детство и семья: выбор между музыкой, этикетом и стоматологией

Ксения Лукьянчикова в детстве с мамой (фото: Telegram @lukyanfamily)



Характер и ранние испытания Ксении Лукьянчиковой

Путь в профессию: экстернат, отказы и упорство

Ксения Лукьянчикова (фото: Telegram @lukyanfamily)

«Красная королева»: роль, изменившая всё

Карьера Ксении Лукьянчиковой после успеха

Ксения Лукьянчикова (фото: Telegram @lukyanfamily)

Личная жизнь Ксении Лукьянчиковой: страсти, потери и слухи

Иван Жвакин и «несовпадение миров»

Иван Жвакин (фото: Telegram @zhvaka74)

Новые грани: DJ Black Mamba