22 декабря 2025, 17:16

Фото: кадр из интервью Елены Товстик с Ксенией Собчак

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака, причиной стали её отношения с женатым бизнесменом Романом Товстиком. В эксклюзивном интервью Ксении Собчак экс-супруга миллиардера раскрыла шокирующие подробности развода, которые могут затмить даже популярность Ларисы Долиной. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Подозрения и договоренности Личная жизнь и слухи Ксения о Дмитрии Диброве

Подозрения и договоренности

Роман и Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Личная жизнь и слухи

«Я мать шестерых детей. Каждые три года я рожаю, восстанавливаться после этих родов — это минимум год. Сначала год кормишь, потом полгода перерыв — и снова беременность, потом опять кормление. Во время беременности мы не занимаемся сексом из-за Романа, потому что он считает: если у меня ребенок, все — ты святая женщина. Психологически для него это уже антисекс», — добавила знаменитость.

«Мне важнее семья. И даже если где-то что-то там происходит, семья — это главное. Мужчина, который год живет без секса, относится к другим женщинам как к спорту. Я не знаю, как по-другому это назвать. Но это не измена», — заявила она.

Фото: кадр из интервью Елены Товстик с Ксенией Собчак

Ксения о Дмитрии Диброве

Полина и Дмитрий Дибровы с детьми (Фото: Instagram* @polinadibrova)

«Он забрал меня из школы и подстроил под себя. Долгое время я оставалась для него той самой 17-летней, которой легко управлять. Но я повзрослела, у меня появились свои желания, и это стало ему неудобно», — говорит знаменитость.

«У Полины нет никаких прав. Она сейчас может делать с ним все что угодно — то, о чем он мечтает, как он меня видел в 17 лет. Вот этим она и взяла. Неизвестно, что с Полиной будет потом. Может, она еще окажется хищницей», — добавила бывшая супруга бизнесмена.