Бывшая жена Товстика в интервью у Собчак опозорилась на всю страну, рассказав о свингер-клубах: что стало главной темой разговора?
Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака, причиной стали её отношения с женатым бизнесменом Романом Товстиком. В эксклюзивном интервью Ксении Собчак экс-супруга миллиардера раскрыла шокирующие подробности развода, которые могут затмить даже популярность Ларисы Долиной. Подробности — в материале «Радио 1».
Подозрения и договоренностиЕлена не исключает, что между мужчинами могла существовать какая-то договоренность, возможно, даже финансовая. Она высказала мнение, что Роман мог заплатить Дмитрию, чтобы «забрать» у него Полину. Хотя у женщины нет конкретных доказательств, она считает такое развитие событий вполне логичным. По ее словам, Товстик — человек, который привык добиваться своего, поэтому подобные сценарии для него не новость.
Личная жизнь и слухиВ последнее время появились слухи, что Елена якобы изменяла Роману. Она решительно опровергла эти обвинения. Бывшая супруга отметила, что их интимная жизнь была сложной, особенно когда женщина беременела и рожала детей.
«Я мать шестерых детей. Каждые три года я рожаю, восстанавливаться после этих родов — это минимум год. Сначала год кормишь, потом полгода перерыв — и снова беременность, потом опять кормление. Во время беременности мы не занимаемся сексом из-за Романа, потому что он считает: если у меня ребенок, все — ты святая женщина. Психологически для него это уже антисекс», — добавила знаменитость.
Елена не исключает, что в те моменты, когда их интимная жизнь практически прекратилась, Роман мог завести интрижку на стороне. Однако, по ее словам, после того как она закончила грудное вскармливание и во время совместных отпусков, их отношения начали налаживаться, а близость вернулась.
«Мне важнее семья. И даже если где-то что-то там происходит, семья — это главное. Мужчина, который год живет без секса, относится к другим женщинам как к спорту. Я не знаю, как по-другому это назвать. Но это не измена», — заявила она.
В интервью затронули слухи о посещении свингер-клубов. Ранее в СМИ писали, что Дмитрий положительно относится к такому формату отношений и что обе семьи могли бывать в таких местах. Но Елена решительно опровергла это. Она отметила, что как мама шестерых детей не может себе этого позволить и никогда не думала о таком образе жизни. На прямой вопрос Собчак о том, изменяла ли она Роману, звезда предпочла не отвечать. Знаменитость сказала, что этот вопрос слишком личный, и напомнила, что интервью могут смотреть ее дети, поэтому не все аспекты готова обсуждать публично.
Отвечая на вопрос, почему Роман мог обратить внимание на Полину, бывшая супруга предположила, что дело может быть в фантазиях, которые она не готова была реализовать. В их отношениях были границы, за которые она не хотела переступать. Возможно, именно это подтолкнуло мужа искать кого-то другого. Елена отметила, что не всегда разделяла интимные желания бизнесмена и считала нормальным отказываться от того, что ей не нравилось.
Ксения о Дмитрии ДибровеНа этом этапе разговора Ксения делится своими мыслями о Дмитрии. Она считает, что он встретил Полину, когда она была еще молодой девушкой из провинции, и фактически стал для нее наставником. Журналистка замечает, что в таких отношениях часто возникает сценарий, когда женщина рано или поздно начинает искать что-то большее. По ее ощущениям, мужчина воспринимает ситуацию философски.
Елена, в свою очередь, видит много общего между своей историей и судьбой Полины. Она рассказывает, что ее отношения с Романом начались сразу после школы.
«Он забрал меня из школы и подстроил под себя. Долгое время я оставалась для него той самой 17-летней, которой легко управлять. Но я повзрослела, у меня появились свои желания, и это стало ему неудобно», — говорит знаменитость.
Самое резонансное заявление Елены прозвучало, когда она прямо сказала, что Роман и Дмитрий договорились о «передаче» Полины.
«У Полины нет никаких прав. Она сейчас может делать с ним все что угодно — то, о чем он мечтает, как он меня видел в 17 лет. Вот этим она и взяла. Неизвестно, что с Полиной будет потом. Может, она еще окажется хищницей», — добавила бывшая супруга бизнесмена.
Елена отмечает, что между ней и Полиной есть важная разница. По ее словам, она помогала Роману расти — прошла с ним путь от нищеты, шаг за шагом участвуя в создании его бизнеса.