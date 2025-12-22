«Секс — это не измена»: жена Товстика об их отношениях
Жена Товстика заявила, что Полина Диброва завидовала их связи с мужем
Жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала об отношениях с мужем, который теперь встречается с моделью Полиной Дибровой. Ее откровения прозвучали в интервью журналистке Ксении Собчак для проекта «Осторожно, Собчак».
В браке Товстиков на свет появилось шестеро детей. При этом пара не скрывала, что Роман не занимался сексом с женой, пока та была беременна.
«Даже если где-то что-то произойдет, чувства, или мужчина, который год живет без секса, [секс с другими женщинами] использует как спорт, то секс — это не измена», — считает Елена.По словам жены миллиардера, она не хотела разводиться с ним, а хотела быть любимой и желанной. Женщина отметила, что специально не искала следы супружеской неверности.
«После нескольких лет любовь — это уже уважение, нас связывали семья и ценности. Полина завидовала этой жизни», — подчеркнула она.