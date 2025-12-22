Блиновский продал внедорожник в 30 раз ниже рыночной стоимости за 180 тыс рублей
Алексей Блиновский продал свой внедорожник за 180 тысяч рублей, что в 30 раз ниже рыночной стоимости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Муж королевы марафонов отдал Jeep Wrangler 2020 года выпуска по крайне низкой цене, чтобы спасти автомобиль от ареста. Таким способом он пытался экстренно обезопасить автомобиль.
Сейчас сделка оспаривается финансовым управляющим. Разница между реальной стоимостью внедорожника и суммой продажи стала основанием для претензий и возможного аннулирования сделки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что у Елены Блиновской появился новый долг перед налоговой. Его размер составил 270 тысяч рублей.
Читайте также: