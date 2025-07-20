Блогер Дилара рассказала о самом странном подарке от фанатов: «Это меня удивило»
Дилара рассказала о самом странном подарке от поклонников
Блогер Дилара Зинатуллина назвала самый странный подарок, который ей дарили фанаты.
Звезда соцсетей пообещалась с журналистами на VK Fest. У неё спросили, получала ли она необычные подарки от своих фанатов.
Немного подумав, Дилара заявила, что это был принтер. Такой подарок её сильно удивил.
Впрочем, пользоваться им бывшая жена рэпера Моргенштерна* не стала, а отдала маме, которая, с её слов, несколько раз применяла его в работе.
10-й юбилейный VK Fest проходит в эти выходные в «Лужниках». На мероприятии работают журналисты «Радио 1».
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