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Блогер Дилара рассказала о самом странном подарке от фанатов: «Это меня удивило»

Дилара рассказала о самом странном подарке от поклонников
Дилана Зинатуллина (фото: Telegram @dilalara753)

Блогер Дилара Зинатуллина назвала самый странный подарок, который ей дарили фанаты.



Звезда соцсетей пообещалась с журналистами на VK Fest. У неё спросили, получала ли она необычные подарки от своих фанатов.

Немного подумав, Дилара заявила, что это был принтер. Такой подарок её сильно удивил.

Впрочем, пользоваться им бывшая жена рэпера Моргенштерна* не стала, а отдала маме, которая, с её слов, несколько раз применяла его в работе.

10-й юбилейный VK Fest проходит в эти выходные в «Лужниках». На мероприятии работают журналисты «Радио 1».

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Анастасия Чинкова

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