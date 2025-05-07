Бывшая жена Моргенштерна* сделала пластику груди после похудения

Дилара (Фото: Телеграм @dilalara753)
Бывшая жена рэпера Моргенштерна*, блогерша Дилара Зинатуллина, сообщила в своем блоге, что сделала пластику груди.
По словам Дилары, ее не устраивала собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию.
Блогерша подчеркнула, что сильно волновалась перед операцией. Уточняется, что все прошло успешно.
Удивление у Зинатуллиной вызвало то, что у каждого импланта есть собственный QR-код, который содержит информацию об изделии.
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*Признан в РФ иностранным агентом
Блогерша подчеркнула, что сильно волновалась перед операцией. Уточняется, что все прошло успешно.
Удивление у Зинатуллиной вызвало то, что у каждого импланта есть собственный QR-код, который содержит информацию об изделии.
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*Признан в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова