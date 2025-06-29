«Очень инфантильный»: Tatarka Ира Смелая высказалась о Бустере после его расставания с Диларой

29 июня 2025, 02:33

Tatarka Ира Смелая назвала Бустере инфантильным после его расставания с Диларой

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер (Фото: Telegram/bigpencil)

Еще в январе стример Слава Бустер расстался с Диларой Зинатуллиной. Коллеги блогера оказались не в восторге от поведения мужчины, в том числе и Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka.







«Мои впечатления — этот человечек очень инфантильный. Я про Бустера сейчас. Сужу по стримам его, поведению в рилсах, в „Тиктоке“, и прям видно, что ребенок. Все же понимают, как себя ведет и разговаривает мужчина, который уже психологически взрослый, который знает, чего он хочет по жизни, и как ведет себя мальчик», — высказалась Tatarka о Славе на шоу Карины Нигай на Youtube.

«Я просто не понимаю, кем надо быть, чтобы сказать: „Ну да, мне было скучно, я захотел что-то новое“. В смысле, молодым человеком, который хочет веселее? Ну, такое… Уже даже неуважение к самому себе, неуважение к своему выбору», — заявила Tatarka.