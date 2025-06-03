Брала кредиты на обучение у Блиновской и Шабутдинова: экс-участница «Дома-2» Солнце раскрыла правду о марафонах за миллионы

03 июня 2025, 12:33

Ольга Солнце: я брала кредит на обучение у Аяза Шабутдинова

Ольга Солнце (Фото: «Радио 1»)

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга (Николаева) Солнце призналась, что проходила курсы Елены Блиновской и Аяза Шабутдинова, которые в настоящее время являются фигурантами уголовных дел.





В подкасте «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» Солнце сообщила, что продолжает видеть в сфере инфобизнеса очень много мошенников, которые до сих пор осуществляют свою деятельность. При этом предпринимательница не согласна с тем, что Шабутдинов занимался продажей некачественного материала.





«Сначала я взяла 200 тысяч в кредит на обучение у Аяза. Но я проходила не одно обучение у него. Там можно было обучиться предпринимательству. Мне удалось окупить ту программу и потом я купила премиальную за полтора миллиона. Там уже не столько обучение, сколько вход в сообщество, где можно было познакомиться с предпринимателями, получить советы».

«Просто купив обучение, оно не отобьется, нужно что-то делать. Я очень много учусь и вкладываю в обучение. Блиновскую я тоже проходила. Очень много человек мне писали и предлагали пройти ее марафон за отзыв. Цена тогда была 2 тысячи рублей. Я заплатила свои деньги, потому что мне было интересно. Скажу непопулярное мнение: там нет криминала. Там были психологические приемы, которые описаны в книгах. Например, выкинуть старые вещи, чтобы освободилось пространство. Или продать ненужные вещи. Там были выдержки из книг, это же не ее оригинальные идеи», — добавила Солнце.