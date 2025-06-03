Прохор Шаляпин раскрыл сумму, за которую готов вернуться в «Пусть говорят»

03 июня 2025, 09:57

Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из передачи «Пусть говорят» выпуск: «Прохор Шаляпин. Без купюр»)

Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей. Об этом он сообщил в YouTube-программе «ШОРТС ШОУ».





Артист был частым гостем скандальной передачи. По словам Шаляпина, сейчас он согласен стать участником «Пусть говорят» минимум за 50 млн рублей.





«У меня было правило: Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно. Пусть они позорят сами себя. Даже если они кричат на тебя оскорбления, летят-то они из их уст. И вполне возможно, что эта грязь на них останется, а до меня не долетит. Так оно и произошло», — отметил шоумен.