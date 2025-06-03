Прохор Шаляпин раскрыл сумму, за которую готов вернуться в «Пусть говорят»
Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей
Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей. Об этом он сообщил в YouTube-программе «ШОРТС ШОУ».
Артист был частым гостем скандальной передачи. По словам Шаляпина, сейчас он согласен стать участником «Пусть говорят» минимум за 50 млн рублей.
«У меня было правило: Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно. Пусть они позорят сами себя. Даже если они кричат на тебя оскорбления, летят-то они из их уст. И вполне возможно, что эта грязь на них останется, а до меня не долетит. Так оно и произошло», — отметил шоумен.
Прохор вспомнил, что одна из участниц программы скончалась, поскольку «громко орала». Подробности истории певец не уточнил.
Ранее сообщалось, что на Прохора Шаляпина ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».