«Он снял испанскую проститутку, мне написал ее сутенер»: Алана Мамаева рассказала, как поймала мужа на измене

03 июня 2025, 09:32

Алана Мамаева рассказала, как поймала мужа на измене

Алана и Павел Мамаевы (Фото: Инстаграм* @alana_mamaeva)

37-летняя Алана Мамаева раскрыла причины развода с футболистом Павлом Мамаевым. По словам модели, она прощала измены, однако ее терпению пришел конец.





Алана восемь лет была замужем за Павлом Мамаевым. Модель заявила, что причиной их развода стала неверность спортсмена. Уточняется, что первая измена была в тот период, когда Павел и его друг Александр Кокорин устроили драку в кафе и попали в тюрьму.



Уже тогда блогерша хотела развестись, но спортсмен делал все, чтобы она осталась и дождалась его из тюрьмы. В скором времени терпению знаменитости пришел конец. Алана узнала об очередной измене Мамаева благодаря случайности.





«Он снял испанскую проститутку, забрал у нее телефон, чтобы она никуда ничего не выложила, подписал с ней какой-то договор, чтобы у них всё было конфиденциально. Но всё пошло не так. Ее сутенер написал мне на иностранном языке. Он был влюблен в эту проститутку. Он узнал, что она спала с Мамаевым, он пошел и нашел жену Мамаева. Он мне слил всё досье на нее. Вот так всё и вышло», — рассказала Мамаева в шоу «Злые языки».