Бросил ради прохожей: как живет Стася Милославская после расставания с Петровым? Скандальная развязка романа и новая любовь
4 мая российская актриса Анастасия Милославская отмечает день рождения. Она прославилась ролями в спортивной драме «Коробка», сериалах «Красные браслеты» и «Обычная женщина». Также артистка четыре года была музой Александра Петрова, а после его внезапной свадьбы с другой нашла новое счастье с футболистом ЦСКА Егором Ушаковым. Подробнее о её жизни и карьере — в материале «Радио 1».
Кто такая Стася Милославская: детство, семья и ранние годы
Анастасия Милославская (настоящая фамилия — Тюмина) родилась 4 мая 1995 года в Москве в творческой семье. Ее отец, Петр Тюмин, — музыкант и композитор, а мать, Наталья Милославская, работала моделью, певицей и переводчиком. Именно фамилию матери актриса позже взяла в качестве псевдонима. Серьезное увлечение театром началось в 12 лет с самостоятельного поступления в студию «Рампа». После школы, в 2013 году, она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева, где проявила себя как пластичная и эмоциональная актриса.
Ключевым моментом в карьере стала роль в спортивной драме «Коробка» (2015), снятой еще на втором курсе, где ее яркая и живая игра привлекла внимание индустрии. Закрепиться в профессии помогли серьезные драматические работы: роль девушки с анорексией в сериале «Красные браслеты», потребовавшая физической трансформации, и участие в проекте Бориса Хлебникова «Обычная женщина», ставшее знаком профессиональной зрелости актрисы.
Отношения с Александром Петровым: признание в любви и женитьба на другойРоман Стаси Милославской и Александра Петрова начался в 2019 году на съемках фильма «Стрельцов». Экранная химия быстро переросла в реальные отношения, и пара стала одной из самых заметных в российском кино. Петров публично называл Стасю своей музой и лучшей актрисой, Милославская отвечала взаимностью, но более сдержанно. Четыре года они считались образцовой парой: вместе путешествовали, появлялись на премиях, и поклонники ждали свадьбы.
Однако осенью 2023 года всё оборвалось внезапно: Петров женился на Виктории Антоновой, с которой познакомился буквально за несколько недель до росписи. Эта новость вызвала резонанс далеко за пределами светской хроники.
Разрыв с Александром Петровым и новая любовьДля публики и, по всей видимости, для самой Милославской поступок Петрова стал потрясением. Никаких заявлений о разрыве до его свадьбы не поступало. Стася избрала тактику молчаливого достоинства: пока соцсети кипели от возмущения, она продолжала работать, лишь изредка позволяя близким иронично высказываться в комментариях. Официальных объяснений от Милославской не последовало, а Петров ограничился общими словами о «вспыхнувшем чувстве».
Стася, человек глубокий и традиционный, ждала от четырехлетнего романа логичного продолжения, тогда как импульсивный Петров решился на серьезный шаг лишь под влиянием сиюминутного порыва. Вероятно, статус «идеальной пары» наложил обязательства, которые со временем стали непосильными для обоих.
Общественность впервые за долгое время не разделилась на два лагеря, а сплотилась вокруг Милославской. Коллеги по цеху, среди которых Кристина Асмус и Александра Бортич, открыто поддержали Стасю — кто ироничными постами, кто словами участия. В киносреде поступок Петрова сочли как минимум неэтичным по отношению к женщине, с которой он прожил несколько лет.
«Я так много в последнее время наблюдаю личностных разложений. Близкие и далекие мне люди тотально сходят с ума, унижая всех и вся, хотят быть великими, лишь бы перформансы на сцене, а не тему… да в тусовку пожирнее (а какой ценой — неважно), и понимаю, что ты — одно из редких исключений. Не актер по своей сути… ты выбираешь внятные ценности и несешь их», — намекнула Асмус на Александра Петрова в своих социальных сетях.Под постами Петрова развернулись настоящие баталии: пользователи обвиняли актера в инфантильности и неуважении к прошлому. Аккаунт Стаси, напротив, наполнился комментариями с восхищением ее выдержкой.
«Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии, кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — поделилась Милославская в своих социальных сетях в феврале 2025 года.Опускаться до публичных разборок и давать разоблачительные интервью она не стала. Сегодня актриса готовится к свадьбе с 22-летним футболистом ЦСКА Егором Ушаковым, с которым встречается уже год.
«Увидела от него сообщение — в этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню из директа. У него версия романтичнее. Через месяц Егор сделал мне предложение. В загс на следующий день никто, конечно же, не побежал. Скорее он дал мне знать, что его намерения — серьезные. Ну, а я с радостью поддержала эти серьезные намерения», — откровенно рассказала Милославская в интервью для журнала The Voice 28 декабря 2025 года.
На кого Петров променял Милославскую?Стоит отметить, что история знакомства Александра с женой выглядит необычно. По его словам, он встретил 22-летнюю Викторию Антонову прямо на улице, и уже спустя несколько свиданий понял: она — та самая.
«Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — трогательно высказался о супруге Петров.О Виктории известно немного. Она далека от шоу-бизнеса и ведет закрытый образ жизни. В свадебном посте Александр попросил поклонников не писать ей негативных сообщений и не ворошить прошлое.
«Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга», — обратился он к аудитории.